Ballando con le stelle 2023, Rocco Siffredi piange per il figlio Lorenzo Tano: “Gli avete dato la possibilità di tornare a vivere” (video)

Nella finale di ‘Ballando con le stelle 2023’, in onda, stasera, 23 dicembre 2023, abbiamo assistito ad un fuori programma davvero toccante. Rocco Siffredi (e la moglie Rozsa Tassi) in qualità di supporter di Lorenzo Tano è scoppiato a piangere perché, grazie alla partecipazione al programma di Milly Carlucci, ha visto il figlio ritrovare il sorriso (accanto anche a Lucrezia Lando) dopo mesi difficili per la separazione della storica fidanzata:

“Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato una possibilità a noi, alla nostra famiglia, ma soprattutto a lui, di tornare a vivere. Grazie”

Prima di ‘Ballando con le stelle 2023’, il ragazzo, per tutto lo scorso inverno, è rimasto nella sua stanza per non essere riuscito a superare l’addio dalla compagna. Ha perso anche 12 chili:

“Io personalmente mi sento un pelino responsabile per via del mio lavoro, spero che nasca il loro amore e che faccia completamente dimenticare il primo amore di Lorenzo, perché lui ha sofferto tantissimo, ma talmente tanto, e purtroppo un po’ per colpa mia, per via del mio status, i genitori di lei non amavano molto, quindi hanno preferito distaccare. Però ci sono voluti anni per capirlo, lui ha sofferto talmente tanto che devo dire noi eravamo tutti abbastanza preoccupati. Quindi per me vederlo qua…”

Il divo del cinema per adulti, abbracciando il primogenito, non ha trattenuto le lacrime (Qui, il video completo dal minuto 3:28) :

“In realtà mia moglie Rozsa, sua mamma, è la principessa, lui è un principe vero, ma reale. Non sono finti. Lei è una principessa a casa anche da sola, lui è così come lo vedete. Non c’è nulla di artefatto. E devo dirvi che per me è stata un’emozione pazzesca. Questi due mesi siamo stati felici, felici, felici di tutto quello che è successo qui. E vi diciamo grazie, anche Leonardo… Però devo veramente ringraziare Lucrezia perché credo che il più grande merito è suo perché forse se trovava la ballerina non ideale, perché lui è un po’ complicato… Lui non sa fingere, è come la mamma: non è diplomatica. Io un po’ alla televisione ci sono abituato, loro no, loro non riescono. Quindi sono autentici. Grazie, grazie, grazie”