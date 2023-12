Rozsa Tassi: chi è la mamma di Lorenzo Tano di Ballando con le stelle

Lorenzo Tano, finalista dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’, in platea, durante tutta la gara, ha avuto una supporter, assai speciale, ovvero sua mamma Rozsa Tassi. La moglie di Rocco Siffredi non ha perso occasione per riempire di complimenti il figlio che, oltre a migliorare nel ballo, ha trovato anche l’amore della sua maestra Lucrezia Lando.

Conosciamo meglio Rosza:

Chi è Rozsa Tassi la mamma di Lorenzo Tano? Età, lavoro, Instagram

Rosza è nata a Budapest il 29 giugno 1972 sotto il segno del Cancro. Ha 51 anni. Dopo aver vinto il titolo come Miss Ungheria, dal 1993 al 1997, ha lavorato come attrice di film per adulti. Ed è proprio sul set che incontra il marito, Rocco Siffredi, con cui convola a nozze il 7 settembre 1994.

“Lavoravo come modella. Un giorno una ragazza che sarebbe dovuta andare a Cannes come hostess agli Hot d’Or, gli Oscar del porno, mi ha chiesto di sostituirla. In 19 ore di pullman sono arrivata in Francia. E lì mi presentano Rocco, che io non conoscevo. Non avevo la minima idea di chi fosse. Dopo esserci salutati, mi sono girata, ignorandolo. Lui c’è rimasto male. Pensavo che si trattasse di qualcosa di soft, invece mi sono accorta che era tutt’altro. Ho pensato ‘Ma sì, dai, è un’esperienza’. Ho però chiesto di girare le scene di sesso solo con lui. E non ci eravamo neanche mai baciati” (Intervista QN 2021)

Sono sposati da quasi 30 anni. Dal loro matrimonio nascono due figli, Lorenzo che ha 27 anni e Leonardo che ne ha 24.

“Lorenzo è nato dopo due anni di matrimonio. È stato un bambino voluto. Rocco era felicissimo, non avrebbe mai immaginato con il suo lavoro di avere una famiglia, dei figli, e invece è accaduto. Dopo tre anni e mezzo sono rimasta di nuovo incinta, di Leonardo. Lui è un ottimo padre” (Intervista Vanity Fair 2015)

Ha un fratello (Jozsef) ed una sorella Melinda.

Il suo profilo Instagram @rozsatassi, ad oggi, conta oltre 85500 followers.