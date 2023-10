Parte questa sera su Rai 1, alle 20:35, l’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. Il dance-show torna in onda con tanti elementi di continuità rispetto agli scorsi anni. A dirigere la trasmissione, oltre che condurla, sarà, infatti, ancora una volta Milly Carlucci, affiancata sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico da Paolo Belli. Confermata per intero la giuria, che tornerà ad essere composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Riconfermata anche la giuria popolare con Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. Anche Alberto Matano riprenderà posto sulla poltrona a bordopista per difendere e assegnare il tesoretto.

Ballando con le Stelle 2023, prima puntata 21 ottobre: cast

Scopriamo ora qual è il cast di concorrenti che scenderanno in pista per la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023. Il cast femminile è composto da Sara Croce, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Wanda Nara Paola Perego e Simona Ventura. Quello maschile, invece, è formato da Lino Banfi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi e Ricky Tognazzi.

Ballando con le Stelle 2023, prima puntata 21 ottobre: maestri

I maestri della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle sono Simone Casula, Maria Ermachkova, Luca Favilla, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Pasquale La Rocca, Giada Lini, Angelo Madonia, Samuel Peron, Moreno Porcu, Alessandra Tripoli e Tove Villfor.

Ballando con le Stelle 2023, prima puntata 21 ottobre: coppie

Le coppie che si contenderanno la vittoria di Ballando con le Stelle 2023 saranno le seguenti:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli;

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova;

Rosanna Lambertucci e Simone Casula;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Wanda Nara e Pasquale La Rocca;

Paola Perego e Angelo Madonia;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Giovanni Terzi e Giada Lini;

Ricky Tognazzi e Tove Villfor;

Simona Ventura e Samuel Peron.

Ballando con le Stelle 2023, prima puntata 21 ottobre: ballerino per una notte

Il primo ballerino per una notte di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle sarà Andrea Antonello. Ad accompagnarlo sulla pista sarà il padre Franco, mentre a ballare con lui sarà la maestra Laura Faccio. Andrea Antonello, infatti, è un ragazzo autistico, che insieme al padre è riuscito a compiere qualcosa di straordinario. I due hanno percorso insieme, su una motocicletta, 6.200 chilometri, attraversando India, Stati Uniti e Brasile. Con l’esibizione di questa sera sulle note di Vent’anni di Massimo Ranieri si vorrà quindi veicolare un messaggio di resilienza e determinazione, sostenute dal grande amore di un padre nei confronti del figlio.

Ballando con le Stelle 2023, prima puntata 21 ottobre: come seguirla in tv e in streaming

La prima puntata della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle sarà in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. L’appuntamento si potrà seguire in contemporanea anche in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog non mancherà di seguire tutta la puntata con aggiornamenti e commenti. Non perdetevi, dunque, il nostro liveblogging dalle 20:35.