La giuria. Era forse questo il nodo più grande da sciogliere per l’edizione ‘maggiorenne’ di Ballando con le stelle in partenza tra meno di un mese. Milly Carlucci quest’estate lo aveva promesso: “Ne parliamo a settembre” ed evidentemente la parola è stata mantenuta, seppur in zona cesarini.

La sorpresa/non sorpresa è che la giuria dello show di Rai 1 è stata riconfermata in toto così com’era stato anticipato da TvBlog qualche tempo fa. “Squadra che vince non si cambia” appunto. Annullate le voci di un ipotetico rimpasto, nonostante le tensioni della scorsa annata, molto più marcate e che, in effetti, qualche pensiero sul futuro in bilico lo avevano dato.

I dubbi, dunque, sono stati fugati con un video ufficiale pubblicato sui social. L’arma dell’ironia a Milly Carlucci non è mai mancata, neppure quella della mediazione a dire il vero.

Ballando con le stelle 2023, l’annuncio della giuria confermata

La conduttrice entra in una sala scherzando “una giuria completamente rinnovata“, attorno alla tavola rotonda ci sono le cinque ‘spade’ di Ballando.

È arrivato il momento della nuova giuria di #BallandoConLeStelle 2023. Con grande piacere Milly ve la presenta: siete pronti?@milly_carlucci pic.twitter.com/vGeI7pVums — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 28, 2023

Una capitana sa bene come rendere armoniosa la vita e il dietro le quinte di un programma, che d’altronde è curata come se fosse sua creatura. La presidente Carolyn Smith, Fabio Canino, Guglielmo Mariotto, Ivan Zazzaroni e (last, but not least) Selvaggia Lucarelli che commenta con il suo stile: “Sono come l’idra, mi tagli la testa e ne spuntano tre“. Insieme torneranno a riempire il banco della giuria di Ballando con le stelle.

Palette in mano e parola in bocca, saranno nuovamente loro cinque a dare le vibrazioni più opportune al percorso dei 12 concorrenti di quest’anno. Sono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Paola Perego, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Lino Banfi, Wanda Nara, Sara Croce, Lorenzo Tano.

L’appuntamento, a questo punto, è fissato per sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1 per la diciottesima edizione di Ballando con le stelle.