Mancano meno di tre settimane al debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle. L’appuntamento è fissato per sabato 21 ottobre 2023 ovviamente su Rai1 in prima serata. Per il momento sono stati annunciati ufficialmente il cast dei concorrenti, il gruppo di maestri e la giuria. Manca all’appello una delle informazioni più interessanti, ossia gli abbinamenti. TvBlog è in grado di anticipare le dodici coppie che scenderanno in pista nello show di Milly Carlucci. Ma prima, ricapitoliamo tutto.

Ballando con le stelle: la giuria

Nessuna novità nella giuria, che anche quest’anno sarà formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith (presidentessa), Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ballando con le stelle: i concorrenti

Ufficializzati i concorrenti di Ballando con le stelle 2023. In questa edizione quasi tutti profili da veri vip e molti conduttori arruolati. Si va Teo Mammucari a Paola Perego, da Simona Ventura a Lino Banfi, da Antonio Caprarica a Carlotta Mantovan, dal giornalista e compagno della Ventura Giovanni Terzi, a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Ed ancora Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, la showgirl Sara Croce e Wanda Nara.

Ballando con le stelle: i maestri

Tutti confermati. Milly Carlucci punta sull’usato sicuro per quanto riguarda i maestri che affiancheranno i concorrenti sulla pista di Ballando. Ecco l’elenco completo: Samuel Peron, Tove Villfor, Angelo Madonia, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando e Alessandra Tripoli, Pasquale La Rocca, Simone Casula e Moreno Porcu, Giada Lini. Nel corpo insegnanti presenti anche Luca Favilla e Maria Ermachkova, che l’anno scorso si erano occupati dei ballerini per una notte.

Ballando con le stelle: gli abbinamenti

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina

Simona Ventura-Samuel Peron

Rosanna Lambertucci-Simone Casula

Paola Perego-Angelo Madonia

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)-Lucrezia Lando

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Lino Banfi-Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova

Giovanni Terzi-Giada Lini

Sara Croce-Luca Favilla.