Oggi, giovedì 19 ottobre 2023, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show per vip dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

La diciottesima edizione del programma avrà inizio sabato 21 ottobre, con la prima puntata che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:35.

Anche questa nuova edizione dello show vedrà protagonisti 12 vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

Le 12 coppie di questa edizione sono le seguenti: Ricky Tognazzi e Tove Villför, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Paola Perego e Angelo Madonia, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla.

Confermata la giuria, anche quest’anno composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Confermati anche i tribuni del popolo che saranno Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Nel ruolo di opinionista, infine, ritroveremo Alberto Matano.

È già noto anche il nome del primo Ballerino per una Notte di quest’edizione, anticipato da noi di TvBlog: si tratta di Andrea Antonello, ragazzo affetto da autismo noto per essere il protagonista, insieme al padre Franco, del libro tratto da una storia vera, Se ti abbraccio non aver paura, dal quale è stato tratto anche il film Tutto il mio folle amore, diretto da Gabriele Salvatores.

Ballando con le stelle: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, interverranno Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, vice-direttore Intrattenimento Prime Time Rai e i protagonisti del programma.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12.