E’ spesso difficile il rapporto che si genera fra la televisione e le storie che racconta. Spesso la narrazione sfocia nella retorica o peggio, si corre il rischio di inzuppare il biscotto per semplici questioni di audience. E’ dunque nel modo in cui si trattano queste storie che risiede la chiave su cui la televisione, la buona televisione, deve fare il suo mestiere. Questo discorso vale doppiamente se si parla di servizio pubblico radiotelevisivo. Qui si deve fare maggiore attenzione, per chi maneggia i programmi della Rai. Ballando con le stelle 2023 ha deciso di partire con la sua nuova edizione mettendo sul suo palcoscenico una storia edificante. Lo ha già fatto in passato con il dovuto tatto e si appresta a farlo già nella prima puntata della nuova serie.

Ballando con le stelle e la storia di Franco e Andrea

Una storia che racconta il bellissimo rapporto fra un padre e un figlio. Fedor Dostoevskij diceva: “Colui che genera un figlio non è ancora padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno“. Ebbene Franco Antonello è un degno padre. Lui si è trovato ad affrontare, come spesso racconta, una bufera che si chiama autismo. Franco è padre di Andrea, un ragazzo autistico. Franco ha dovuto affrontare questa bufera e lo ha fatto con tutta la forza che un padre può avere verso un figlio: l’Amore.

Il veicolo, nel vero senso della parola, di questo suo amore si chiama motocicletta. La sua passione per la motocicletta l’ha riversata nel rapporto con il figlio. Franco insieme al figlio Andrea è salito su di una moto e ha fatto il giro del mondo. 6.200 km, attraverso l’India da Nuova Dehli a Mumbai e fino a Calcutta. Ma insieme hanno attraversato, sempre in moto, gli Stati Uniti e arrivando poi fino n Brasile. E ancora altri viaggi fra l’Italia, il Marocco, la Grecia e Capo Nord. Per Franco Antonello è diventata una missione quella di fare qualcosa per i ragazzi autistici. Ha fondato un’impresa sociale “I bambini delle fate” che riceve il sostegno di oltre 5.000 aziende per aiutare le famiglie che hanno ragazzi autistici in casa. Nasce anche “La banca del tempo social” con cui ragazzi volontari dedicano parte del loro tempo libero ai loro coetanei affetti da autismo.

Andrea Antonello ballerino per una notte della prima puntata

Una storia questa già raccontata lo scorso anno dalla Domenica in di Mara Venier e che ora diventa l’elemento centrale della prima puntata di Ballando con le stelle 2023. Programma questo che già in passato ha voluto affrontare tematiche delicate del nostro tempo. Andrea Antonello sarà dunque il primo ballerino per una notte dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle. Debutto in onda sabato 21 ottobre in prima serata su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci.

I tribuni del popolo

Sul programma si sa già tutto, cast, con tanto di accoppiamenti, giuria e tribuni del popolo. Su questo ultimo segmento del programma ci corre l’obbligo di aggiornarvi, cari lettori. Vi avevamo detto che sarebbe stato in arrivo un quarto tribuno e che sarebbe andato ad affiancare Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Era circolato in rete anche il nome di Roberto Poletti quale quarto tribuno. Alla fine della fiera resteranno solo i tre tribuni del programma di Milly Carlucci, senza nessun innesto. Poletti, avendo un contratto di prestazioni in video con Mediaset, non sarà presente nel cast “tecnico” del programma. L’ex conduttore di Unomattina collaborerà con la Rai solo attraverso la radio nel suo quotidiano appuntamento del Caffè di Radio 1. Programma questo in onda dal lunedì al venerdì alle sei e mezza del mattino, su Radio 1.

Appuntamento dunque con la prima puntata di Ballando con le stelle 2023 con Andrea Antonello ballerino per una notte a sabato 21 ottobre in prima serata su Rai1.