Arriva questa sera su Rai 1 la semifinale di Ballando con le Stelle 2023. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vede come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra formano, invece, la giuria popolare. Alberto Matano ha il ruolo – insieme a Rossella Erra – di assegnare il tesoretto di puntata.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2023, semifinale 16 dicembre: cast e coppie

Le coppie ancora in gara sono sei: Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron. La coppia formata da Giovanni Terzi e Giada Lini partirà questa sera con una penalità di venti punti. Lo scarso sabato, infatti, è stata salvata, dopo l’eliminazione, grazie alla wild card utilizzata da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Nella semifinale affronteranno una sfida valida per il ripescaggio tre delle coppie uscite nelle precedenti puntati. Saranno Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. Paola Perego e Angelo Madonia non potranno prendere parte al ripescaggio perché la frattura alla costola di Paola Perego è diventata una frattura scomposta. Anche Antonio Caprarica, ritiratosi per un problema ad un’anca, non parteciperà al ripescaggio. Ovviamente sarà assente anche Lino Banfi, il cui ritiro era invece già stato annunciato come definitivo.

Ballando con le Stelle 2023, semifinale 16 dicembre: anticipazioni

Ballerini per una notte di questa semifinale saranno Max Giusti e Gabriella Pession, in promozione del film La seconda chance, che verrà trasmesso in prima serata venerdì 29 dicembre su Rai 1. Giusti eseguirà un merengue insieme ad Alessandra Tripoli, mentre la Pession si cimenterà in un flamenco con Filippo Zara. Previsti inoltre due ospiti d’eccezione: Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma.

Sempre questa sera è poi in programma la finale del torneo Ballando… con te. Ecco le sfide per aggiudicare il vincitore di questa edizione: Anita Cimmino contro Nikita Perotti e Sophia Berto, Nicolò Ruggiero e Assunta Lucenti contro Gruppo Sismo.

Ballando con le Stelle 2023, semifinale 16 dicembre: dove seguirla in tv e in streaming

La semifinale di Ballando con le Stelle 2023 si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, dove sono disponibili le clip delle singole esibizioni, oltre che la puntata integrale al termine della messa in onda. TvBlog non mancherà di seguire e commentare questa semifinale con il consueto liveblogging.