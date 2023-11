Chi sarà il ballerino per una notte della sesta puntata di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1? Ecco la risposta

Ballando con le stelle 2023 e il ballerino per una notte della sesta puntata (Anteprima TvBlog)

Dopo la quinta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai 1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta a preparare la sfida di sabato prossimo. Una sfida che vedrà al suo centro la porzione dedicata al ballerino per una notte.

Anche nella puntata di sabato prossimo sarà una celebrità a ricoprire il ruolo di procacciatore del tesoretto che Alberto Matano assegnerà ad una delle coppie in gara. Dopo l’approdo di Matteo Bocelli e dell’esibizione di Rossella Erra con Simone Di Pasquale di sabato scorso, è tempo dunque di un nuovo di un altro ballerino per una notte nella puntata numero sei di Ballando con le stelle.

Cristina D’Avena ballerina per una notte

Alla sesta puntata di Ballando con le stelle in campo come ballerino, anzi ballerina per una notte ci sarà la celebre cantante Cristina D’Avena. Beniamina dei bambini, ma anche conosciutissima dai più grandi, Cristina è da sempre una delle più famose interpreti di sigle di cartoni animati. Spesso dunque nei suoi concerti i più piccini sono accompagnati dai loro genitori e sia gli uni che gli altri cantano insieme a Cristina le sue celebri canzoni.

Nata artisticamente allo Zecchino d’oro del 1968, dove si aggiudica il terzo posto con la famosa canzone “Il valzer del moscerino“, Cristina poi entra a far parte del Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna diretto da Mariele Ventre. Negli anni ottanta poi appunto, come accennato, diventa famosissima, perchè canta le sigle di alcuni dei cartoni animati più celebri diffusi dalle tv private. La “Canzone dei Puffi” del 1982, poi “Kiss me Licia” da cui viene tratto pure un telefilm. E ancora “Occhi di gatto” e tante altre. Vende milioni di dischi, ma nel frattempo prosegue gli studi universitari.

Poi arriva la televisione con varie conduzioni, compreso proprio lo Zecchino d’oro e poi la vediamo anche al Cantante mascherato. Ed il passaggio dal Cantante mascherato a ballerina per una notte di Ballando con le stelle è breve. Cristina D’Avena dunque la vedremo proprio nel ruolo di ballerina per una notte alla sesta puntata dello show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci.

Appuntamento dunque per la sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 Cristina D’Avena ballerina per una notte a sabato 25 novembre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai1.