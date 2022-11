La festa di Ognissanti che si celebra oggi non ferma il cammino del programma che occupa il posto d’onore nell’intrattenimento televisivo Rai, quello cioè della serata del sabato, da sempre luogo d’elezione del varietà della televisione pubblica, da Studio Uno in poi. Ecco dunque che anche oggi si lavora alacremente nel quartier generale dello show campione di ascolti di Rai1 Ballando con le stelle, sotto la direzione dell’ufficiale Carlucci Milly.

In particolare, oltre a preparare la scaletta con relativi quadri delle varie esibizioni dei concorrenti in gara di questa edizione 2022 di Ballando con le stelle, si pensa anche al ruolo di ballerino per una notte, tessera ormai fondamentale nel puzzle del programma, grazie al tesoretto che viene assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra. Siamo qui oggi per anticiparvi chi sarà il ballerino per una notte della quinta puntata dello show di Rai1.

In realtà si tratta di una ballerina ed in particolare di una vecchia e cara conoscenza del pubblico televisivo nostrano, avendo partecipato come opinionista in una delle ultime edizioni del Grande fratello vip, Wanda Nara. Sarà dunque la celebre modella, showgirl e procuratrice sportiva ad indossare gli abiti di ballerina, supportata da un maestro del team di Ballando con le stelle, ad esibirsi nel ruolo di ballerina per una notte della quinta puntata dello spettacolo prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia. Dopo alcune voci raccolte dal web, compresa quella della diretta interessata, possiamo confermare la sua partecipazione alla puntata di sabato, visto che ora la trattativa è chiusa.

La signora Nara fa parlare di se il mondo del gossip in questi ultimi tempi. Già legata in precedenza con i calciatori Maxi Lopez e Mauro Icardi, ora, stando alle ultime notizie, per altro da lei confermate attraverso i suoi profili social, sarebbe legata ad uomo che di professione fa il rapper L-Gante. Appuntamento dunque per vederla alle prese con la danza sabato sera, 5 novembre 2022, su Rai1 subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1, nella quinta puntata di Ballando con le stelle, diretta e condotta naturalmente da Milly Carlucci.