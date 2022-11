Un’altra bella puntata serena a Ballando con le Stelle. La quinta puntata inizia con i fuochi d’artificio tra Selvaggia Lucarelli – di rosso (laurea?) vestita – e Dario Cassini, casualmente primo a scendere in pista. Nella sua clip della settimana ribadisce che a suo avviso i voti bassi di Selvaggia Lucarelli servono a tenere lui basso e favorire il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. “Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio io non faccio l’arbitro‘, ribadisce anche in diretta il concorrente. La questione viene subito affrontata dalla Lucarelli. “Tu davvero pensi quello che hai detto nella clip?” “Ci sto comodo in questa teoria“, risponde Cassini.

E qui arriva l’inatteso colpo di scena. Selvaggia Lucarelli dice di aver ricevuto una telefonata da Cassini alle 18.30:

“Mi hai detto che è tutto falso, che quello che dici serve al tuo personaggio, che i miei voti basse servono a dare luce al suo personaggio. Mi ha detto di dargli 3, mi ha anche anticipato delle battute che mi avrebbe fatto e anche come avrei dovuto rispondere”.

Un’accusa grave, che certo aiuta ad allontanare i sospetti sul conflitto di interessi della giudice.

“Questa telefonata è registrata?” chiede Cassini.

“Sì!” la risposta secca della Lucarelli che non lascia modo di rispondere. La risposta arriva solo dopo la pubblicità. A quel punto Cassini dà ‘la sua versione’:

“Credo di dover dire una cosa: Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici. Oggi ho pensato di fare uno squillo a entrambi: se ho sbagliato, mi scuso. E se pensate che sia una cosa terribilmente sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e me ne vado. Pensi che sia stata fatta con un retropensiero?”

Per adesso la questione sembra chiusa. Vedremo se arriverà un passo indietro definitivo di Cassini. Certo che trovare qualcuno senza peccato che scagli la prima piena è sempre più difficile, se mai sia stato possibile…

E Ballando con le Stelle dovrebbe essere uno show, tanto più che la gara è sempre più oscurata dal jury-show.