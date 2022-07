Francesca Pascale non farà parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non come concorrente ma neppure come ballerina per una notte insieme alla moglie, la cantante Paola Turci. A smentire i pettegolezzi è stata la stessa ex compagna di Silvio Berlusconi in una storia su Instagram: “Fake news“.

La conduttrice dello show del sabato sera di Rai 1, Milly Carlucci, al Messaggero aveva confidato che la coppia del momento era nei suoi desideri;

“Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei, ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Francesca Pascale e Paola Turci insomma non hanno alcuna intenzione di spettacolarizzare il loro amore, anche se la presenza di due persone non eterosessuali che hanno usufruito della legge Cirinnà sarebbe stato un momento di civiltà per la televisione italiana in un estate in cui ha avuto ampia visibilità un’altra unione civile, quella del conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano con il suo Riccardo e la cerimonia officiata da Mara Venier. La coppia Turci – Pascale si è unita civilmente lo scorso 3 luglio a Montalcino, in provincia di Siena.

Per quanto riguarda la mappatura del genoma della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il cast annovererà la cantante Iva Zanicchi, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Voglio amarti. Ma anche l’attrice Nancy Brilli e l’attore Gabriel Garko, oltre al cantante Nino D’Angelo.

Confermata in blocco la giuria, che prevede la presenza dell’esperta tecnica di danza Carolyn Smith, della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, dello stilista Guillermo Mariotto, del conduttore Fabio Canino e del giornalista sportivo Ivan Zazzaroni.

Foto: account Instagram Francesca Pascale