Ballando con le stelle resta in autunno

Su una cosa tutti sono certi a Rai1, Ballando con le stelle è il programma giusto per il sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il programma diretto e condotto da Milly Carlucci se la sta cavando molto bene contro un competitor molto forte quale è Tu si que vales, facendo anche ascolti più alti rispetto alla scorsa edizione quando aveva contro Amici, che comunque ottiene dati Auditel meno importanti rispetto all’attuale programma del sabato sera di Canale 5.

Tante considerazioni queste, unite anche ad un semplice ragionamento di opportunità editoriale, sopratutto se rapportato con quanto diffuso da Rai1 nei passati autunni, la decisione appare ormai presa: Ballando con le stelle tornerà in onda nel prossimo autunno televisivo. Nessuna edizione quindi nella primavera 2021, come invece accadeva da molti anni (esclusa la primavera 2020 per i noti motivi).

Rai1 nel sabato sera della prossima primavera proporrà nuovi titoli di intrattenimento, primo fra gli altri quello della Canzone segreta che proprio da queste colonne vi abbiamo raccontato. Il team di Milly Carlucci comunque non si fermerà perchè sarà impegnato nella nuova edizione del Cantante mascherato che al momento è stata appoggiata nella serata del venerdì per 6 puntate, precisamente da venerdì 29 gennaio 2021 con un cast ora in fase di definizione, compresa la giuria.

Ballando con le stelle torna intanto con una nuova puntata dell’edizione numero quindici in prima serata sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 20:40 su Rai1 con la conduttrice Milly Carlucci impegnata in un ballo sensualeissimo insieme al ritrovato Samuel Peron nel ruolo di ballerina per una notte. Intanto ad inizio puntata ci sarà lo spareggio fra Costantino della Gherardesca – Sara Di Vaira e Antonio Catalani – Tove Villfor e vedremo quale fra queste due coppie dovrà lasciare -temporaneamente in attesa dei ripescaggi- il programma del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.