Tutto quello che c’è da sapere su Bake Off Italia 2024, la dodicesima edizione del baking talent in onda su Real Time.

Bake Off Italia – Dolci in Forno torna in onda su Real Time (e in streaming su discovery+) con la dodicesima edizione che vede la novità della presenza di Iginio Massari e di due puntate di selezione che apriranno questa nuova stagione. Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Bake Off Italia – Dolci in forno è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Bake Off Italia 2024: quando inizia

La dodicesima stagione del programma andrà in onda a partire da venerdì 6 settembre 2024, in prima serata su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre, precisamente alle ore 21:30.

Chi condurrà Bake Off 2024?

Benedetta Parodi, al timone del programma fin dalla prima edizione, sarà la conduttrice anche di questa dodicesima stagione.

Chi sono i giudici di Bake Off Italia?

Per la dodicesima edizione del programma, confermato il tris di giudici composto da Ernst Knam, giudice storico del programma e presente fin dalla prima edizione, Damiano Carrara, presente nel programma dalla quinta stagione, e Tommaso Foglia, alla sua terza edizione consecutiva nel ruolo di giudice.

Iginio Massari, invece, sarà il superospite fisso della prova tecnica.

Bake Off Italia 2024: concorrenti

Per quanto riguarda questa nuova stagione, il cast dei concorrenti in gara non sarà definito fin dall’inizio ma verrà decretato nel corso di due puntate di selezioni, a partire da un totale di 30 aspiranti pasticceri. Solo alla fine della seconda puntata, conosceremo il cast ufficiale di questa dodicesima edizione che sarà composto da 14 concorrenti in gara.

Bake Off Italia 2024: programma

Dopo la novità delle prime due puntate dedicate alle selezioni, Bake Off Italia 2024 proseguirà nella sua formula tradizionale. I 14 concorrenti dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna, affrontando, in ogni puntata, le tre classiche sfide: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica alla presenza di Iginio Massari, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità come sempre lontano dagli occhi dei giudici (che assaggeranno le loro creazioni al buio) e la prova sorpresa, pensata per testare la creatività e l’estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche.

Il tema di questa edizione sarà l’Olimpo della pasticceria.

Bake Off Italia 2024: vincitore

Il vincitore di quest’edizione, che si fregerà del titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia, verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, provincia di Monza e Brianza.

Bake Off Italia 2024: scenografia

Quest’anno, la scenografia della grande serra che farà da sfondo alla competizione, come si legge sul comunicato ufficiale, avrà “i colori della terra, delle spighe e dei fiori selvatici, con sfumature che vanno dal terracotta all’ocra, che avvolgono la scena in un’atmosfera dai toni caldi e accoglienti”.

Bake Off Italia 2024 su discovery+

Le puntate della dodicesima stagione sono disponibili in anteprima streaming su discovery+ dal 1° settembre 2024.