Bake Off Italia incorona (finalmente) il vincitore della sua ottava edizione questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, dalle 21.25 su Real Time (DTT, 31). Ma questa è un’occasione speciale soprattutto perché è la puntata 100 della versione italiana del baking talent made in UK: un traguardo da festeggiare ancor più della vittoria di uno dei tre concorrenti rimasti in gara. E infatti il tema scelto per questo 14esimo e ultimo appuntamento della stagione è proprio la Puntata 100. Per l’occasioen arriva anche un ospite speciale, ovvero Sal De Riso, direttamente da Minori (SA), in Costiera Amalfitana. Gli ingredienti per un evento speciale, quindi, ci sono tutti, inclusa Clelia D’Onofrio che torna sotto il tendone proprio per il gran finale insieme a Csaba dalla Zorza e ai fedelissimi Ernst Knam e Damiano Carrara, che non hanno mollato la posizione neanche per un minuto. E come vuole la tradizione, con la finale di Bake Off arriva anche il balletto di giudici e concorrenti (misure anti-Covid permettendo).

Ma vediamo le anticipazioni della finale di Bake Off Italia 2020.

Bake Off Italia 8, le prove della finale

Come detto, la chiave della puntata saà il 100, declinato in diverse forme. Intanto nella prova Creativa i tre finalisti dovranno preparare 25 monoporzioni di quattro diversi tipi di preparazione, in modo proprio da realizzare alla fine 100 pezzi dolci. E il gioco è davvero duro.

Nella Prova Tecnica i concorrenti dovranno invece isurarsi con un nuovo ‘classico’ della pasticceria, ovvero la Ricotta e Pere di Sal De Riso (e immaginiamo ci sia un accordo di riservatezza per non divulgare la ricetta originale…).

Alla fine delle prime due prove i giudici devono eliminare uno dei tre concorrenti: gli altri due si affronteranno in una sfida finale che si annuncia altrettanto classica. Per loro nessuna particolare prova di allestimento pasticceria o di ideazione di nuove torte, bensì dovranno presentare ai giudici il loro cavallo di battaglia, rivisitato alla luce dell’esperienza a Bake Off Italia. Perché 13 puntate non possono essere passate invano.

Alla fine tutti fuori per la proclamazione: una scelta non dettata dal Covid, visto che la premiazione da tempo si svolge nei giardini delle Ville che ospitano il tendone. Diciamo che questa volta c’è un motivo in più e (immaginiamo) del pubblico in meno. Il trofeo, invece, non cambia.

Come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Come detto, la lunga (lunghissima) stagione di Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è arrivata a conclusione: iniziata il 4 settembre, si conclude il 4 dicembre, esattamente tre mesi dopo e dopo 14 puntate da 90′. Anche troppe e fin troppo diluite. Di certo, poi, la contingenza ha reso questa stagione particolarmente infinita: sarà che intorno a noi tutto si è mosso in maniera completamente diversa e mai come ora quel 4 settembre ci sembra appartenere a un’altra era. Fatto sta che le 14 settimane erano lunghe già prima del Covid. Vedremo se e come le necessità dettate dalla pandemia e magari una ‘revisione’ della formula da parte di Banijay Italia (che produce per Discovery Italia) potrà modificare la prossima edizione. Nel frattempo sono pronti al lancio i vari spin-off che ci accompagneranno fino alla primavera. Intanto seguiamo questa puntata 100 di Bake Off Italia e finale dell’edizione 2020, in onda questa sera, venerdì 4 dicembre, dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.