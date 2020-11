Bake Off Italia 2020, decima puntata: la finale si avvicina

Bake Off Italia 2020 arriva questa sera, venerdì 6 novembre 2020, alla sua decima puntata, in onda dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Ne mancano ormai solo quattro per chiudere questa ottava edizione del baking show Discovery iniziato alla fine di agosto: da allora sembra passata una vita, per atmosfera e per situazione contagi. Allora si guardava con preoccupazione, ma con fiducia a un Autunno senza dubbio difficile, ma che si sta rivelando ben più drammatico di quanto immaginato.

Di tutto questa ansia non c’è però traccia nel sempre pastello tendone di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, se non in qualche soluzione di distanziamento per garantire le norme anticontagio. In giuria Ernst Knam e Damiano Carrara, con Benedetta Parodi sempre padrona di casa.

Bake Off Italia 2020, anticipazioni decima puntata

Come sempre tre le sfide previste per i sette concorrenti ancora in gara. Si parte con la prova Creativa, dedicata alla rielaborazione di un classico della pasticceria. La Prova Tecnica vede i pasticceri amatoriali alle prese con le ricette super-professionali di Knam e/o Carrara, mentre la Prova a Sorpresa vede spesso protagonista l’ospite di puntata.

Come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

