Bake Off Italia 2020 cerca i semifinalisti in Francia

Bake Off Italia 8 è alla sua 12esima puntata sulle 14 previste per questa edizione 2020 che si avvia alla sua conclusione. Dopo l’ospitata di Gino D’Acampo per la ‘sagra’ di Bake Off, il programma vira di 180° e si dirige a Parigi per una puntata tutta all’insegna della pasticceria francese, della raffinatezza delle preparazioni d’oltralpe e della guida di Csaba dalla Zorza. Una puntata che vedremo questa sera, venerdì 20 novembre 2020, dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31).

In altri tempi cast, crew e concorrenti avrebbero preso bagagli e utensili e sarebbero partiti alla volta della Tour Eiffel per un’esterna di peso in vista di semifinale e finale. La pandemia di Covid-19 ha reso ovviamente impossibile tutto questo e così si cerca di portare un po’ di Ville Lumière sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Una serata all’insegna dei grandi classici della pasticceria francese, quindi, con Damiano Carrara ed Ernst Knam come sempre in servizio e il ritorno di Csaba dalla Zorza, cui è affidata la prova tecnica. Benedetta Parodi, dal canto suo, mantiene alta la bandiera della perfetta padrona di casa.

Bake Off Italia 2020, anticipazioni dodicesima puntata

Ancora in gara Sara, Philippe, Monia, Maria, Matteo: per loro un tendone tricolore, ma bianco, rosso e blu. Anche questa sera si parte con la prova Creativa, dedicata alla rielaborazione di un classico della pasticceria, mentre – come anticipato -, per la prova Tecnica scende in campo Csaba dalla Zorza con una ‘ricettina semplice semplice’ tratta dai ricettari dei cugini d’oltralpe. Si chiude con la Prova a Sorpresa.

Come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 puntate da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.