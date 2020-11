Bake Off Italia 2020, Gino D’Acampo ospite dell’undicesima puntata

Meno tre alla chiusura dell’ottava stagione di Bake Off Italia, che arriva questa sera, venerdì 13 novembre 2020, alla sua undicesima puntata, in onda dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Per l’occasione tornano gli ospiti sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, con Benedetta Parodi a fare gli onori di casa e a gestire concorrenti e giudici. A valutare le produzioni dei concorrenti ci sono sempre Damiano Carrara ed Ernst Knam, senza Clelia d’Onofrio e Csaba dalla Zorza. In compenso da Torre del Greco, o meglio dalla Gran Bretagna, arriva chef Gino D’Acampo, sempre abbronzatissimo, sempre col suo stile da vacanziero appena sceso dalla barca a Capri. Ma dietro questo stile c’è tanta determinazione e il tanto lavoro che lo ha portato ad aprire 50 ristoranti in UK. Una storia che è ormai parte del bagaglio di Discovery che lo ha arruolato prima con Restaurant Swap e poi con Gino cerca Chef. E ora lo vediamo anche alle prese con la giuria di un baking show.

Bake Off Italia 2020, anticipazioni undicesima puntata

Come sempre tre le sfide previste per i sette concorrenti ancora in gara. Si parte con la prova Creativa, dedicata alla rielaborazione di un classico della pasticceria. La Prova Tecnica vede i pasticceri amatoriali alle prese con le ricette super-professionali di Knam e/o Carrara, mentre la Prova a Sorpresa vede spesso protagonista l’ospite di puntata. E per l’occasione il tema della puntata è la sagra.

Come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.