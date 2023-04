Questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Back to school, il reality show di Italia 1, condotto quest’anno da Federica Panicucci con la partecipazione di Gianluca “Scintilla” Fubelli nel ruolo del capoclasse indisciplinato

Back to school è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine, scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è a cura di Cristiano D’Alisera.

Back to school 2023, seconda puntata 12 aprile: anticipazioni

Anche in quest’edizione del programma, 30 personaggi del mondo dello spettacolo dovranno sottoporsi nuovamente all’esame di quinta elementare.

Nel secondo appuntamento, i Ripetenti saranno Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata” della scorsa puntata, Soleil Sorge.

I vip studieranno le varie materie con l’aiuto di piccoli insegnanti e, in studio, verranno interrogati in un’aula magna da una commissione che deciderà se promuoverli o “rimandarli” alla puntata successiva.

Back to school 2023, cast e concorrenti: chi sono?

I vip Ripetenti protagonisti di quest’edizione, che vedremo nel corso delle 6 puntate, saranno lo sportivo Aldo Montano, l’attore Francesco Pannofino, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, il giornalista e conduttore tv Alessandro Cecchi Paone e i personaggi televisivi Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Raffaella Fico.

Nello scorso appuntamento abbiamo visto anche Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Walter Zenga.

I Maestrini che seguiranno i Ripetenti nelle varie lezioni sono tredici bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

In studio, i Ripetenti verranno interrogati da una Commissione composta da cinque veri maestri elementari.

Back to school 2023, seconda puntata 12 aprile: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Back to school in diretta dalle ore 21:25 su Italia 1 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.