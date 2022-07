Azzurro. Storie di Mare è un programma di genere divulgativo e naturalistico condotto da Beppe Convertini, con la partecipazione del biologo Marco Faimali, in onda su Rai 1.

Nell’estate 2022, andrà in onda la seconda edizione del programma.

Anche in quest’edizione, il programma si pone l’obiettivo di scoprire il mare per comprenderne di più i suoi delicati meccanismi. Beppe Convertini viaggerà alla scoperta delle più belle coste italiane, per raccogliere le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende da ogni forma di inquinamento.

I protagonisti del programma, quindi, sono persone che hanno la passione per il mare e che aiuteranno i telespettatori a conoscerlo meglio e a rispettarlo di più. Nel programma, si parlerà, infatti, anche dei pericoli che il mare sta correndo per colpa dell’uomo.

Il programma di Rai 1 mostrerà anche le bellezze marine e parlerà anche di cucina, di sport, di turismo e di tradizioni.

Azzurro. Storie di Mare è un programma prodotto da Showlab S.R.L., ideato da Beppe Convertini e Daniele Petirro, scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli, con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici e Susanna Lasconi e con la collaborazione di Erica Gallesi e Simona Cangelosi. La regia è a cura di Daniele Carminati.

Come vedere Azzurro. Storie di Mare in tv e in streaming

La seconda edizione del programma andrà in onda a partire da domenica 24 luglio 2022, nel daytime mattutino di Rai 1, dalle ore 9:40.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Azzurro. Storie di Mare: puntate

La seconda edizione del programma sarà composta da 8 puntate, il doppio rispetto a quelle della prima edizione.

Chi sono gli ospiti di Azzurro. Storie di Mare

Le regioni che saranno al centro delle otto puntate saranno la Campania, la Puglia e la Sardegna. Tra gli ospiti che saranno presenti in puntata per parlare del legame speciale con le loro radici saranno Michele Placido, Massimiliano Gallo, Peppino Di Capri, Maurizio De Giovanni e altri ancora (notizie pubblicate in anteprima da TvBlog).

Il co-conduttore, come scritto in apertura, sarà Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico che spiegherà al pubblico i segnali che la natura, e il mare in particolare, lancia e che spesso vengono ignorati.

Chi conduce Azzurro. Storie di Mare

Il conduttore della seconda edizione del programma è Beppe Convertini.

Dal 2019 in poi, Convertini ha condotto i programmi La vita in diretta Estate, Linea Verde, Storie in Bicicletta, C’è tempo per…, Uno Weekend, Il futuro in gioco, Evoluzione Terra e Telethon.