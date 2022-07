Come anticipato da TvBlog alcuni mesi fa, Beppe Convertini, reduce dal successo di Linea Verde (dove tornerà dal 18 settembre con Peppone Calabrese, ogni domenica alle ore 12.20), sarà protagonista anche dell’estate di Rai1. Il conduttore pugliese, infatti, è stato confermato alla guida di Azzurro. Storie di mare. Si tratta del programma, giunto alla seconda stagione, che propone un viaggio alla scoperta delle più belle coste italiane, raccogliendo le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.

Azzurro. Storie di mare in questa edizione avrà otto puntate (il doppio rispetto all’anno scorso) e andrà in onda a partire da domenica 24 luglio alle ore 9.30 (secondo quanto ci risulta, sarà collocato in replica il sabato successivo alle 7.05, sempre su Rai1).

Qualche anticipazione. Tra le regioni al centro degli otto appuntamenti di Azzurro ci saranno anche Campania, Puglia e Sardegna. Come lo scorso anno, non mancheranno ospiti d’eccezione, pronti a testimoniare il legame speciale con le loro radici Alcuni nomi: Michele Placido, Massimiliano Gallo, Peppino Di Capri e Maurizio De Giovanni.

Accanto a Convertini in tutti gli appuntamenti previsti (le registrazioni sono ancora in corso) ci sarà Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico che fungerà da interprete dei segnali che la natura, ed il mare in particolare, lancia e che spesso ignoriamo.

A firmare Azzurro. Storie di mare, ideato da Beppe Convertini e Daniele Petirro, sono Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli. La trasmissione è scritta con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici e Susanna Lasconi, con la collaborazione di Erica Gallesi e Simona Cangelosi. A firmare la regia, invece, è Daniele Carminati.

La produzione è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri. Dunque, appuntamento a domenica 24 luglio su Rai1 per la prima tappa del secondo viaggio televisivo di Azzurro. Storie di mare.