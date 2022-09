Proprio nel giorno in cui su Paramount+ (che debutta oggi) è disponibile Circeo, la serie tv sul massacro del 1975, Disney+ annuncia la produzione di una serie italiana su un altro caso di cronaca nera che ha tenuto banco sui quotidiani e in tv per anni. Avetrana – Qui non è Hollywood sarà il titolo della nuova miniserie, le cui riprese sono appena cominciate in Puglia.

Di cosa parlerà Avetrana – Qui non è Hollywood?

In quattro episodi ciascuno da ottanta minuti, la miniserie racconterà il caso con la centro la scomparsa, avvenuta il 26 agosto 2010, della 15enne Sarah Scazzi ed il ritrovamento del suo corpo, avvenuto in un pozzo quarantadue giorni dopo.

In particolare, ogni episodio si soffermerà sul punto di vista di un protagonista della vicenda: la stessa Sarah, la cugina Sabrina, lo zio Michele e la zia Cosima. Nel raccontare il caso di cronaca, la miniserie mostrerà come Avetrana divenne in breve tempo il centro di un circo mediatico senza precedenti, dove realtà e reality si sono fusi cambiando per sempre la vita del paese.

Il cast di Avetrana – Qui non è Hollywood

Annunciato il cast principale della miniserie, in cui spicca il nome di Vanessa Scalera. La protagonista di Imma Tataranni, vista in tv anche in Romulus, sarà Cosima Misseri. Al suo fianco, Paolo De Vita (Michele Misseri), Giulia Perulli (Sabrina Misseri), Federica Pala (Sarah Scazzi), Imma Villa (Concetta Serrano), Anna Ferzetti (la giornalista Daniela) e Giancarlo Commare (Ivano Russo).

Il cast tecnico, invece, vede alla regia Pippo Mezzapesa, che ha scritto anche la sceneggiatura con Antonella Gaeta e Davide Severino. Hanno collaborato, inoltre, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, gli autori del libro “Sarah: la ragazza di Avetrana” (Fandango Libri), da cui è tratta la serie. A produrre, Groenlandia. La serie sarà disponibile nel catalogo Star di Disney+ nel 2023.