Partiranno lunedì prossimo le registrazioni della nuova edizione di Avanti un altro, con le puntate che verranno trasmesse all’inizio del 2024.

Gli episodi previsti, al momento, sono un’ottantina, con la possibilità di un’aggiunta in corso d’opera. Tante saranno le novità, a partire dalla scenografia che verrà in larga parte aggiornata.

Per quel che riguarda il cast, confermatissimo ovviamente Luca Laurenti al fianco di Paolo Bonolis, mentre diverse sostituzioni interesseranno l’universo attorno ai conduttori.

Innanzitutto, va segnalato il congedo Francesca Brambilla dal ruolo di ‘bona sorte’. Al suo posto arriverà Viviana Vizzini, trentenne siciliana trionfatrice a Miss Universo Italia nel 2020.

Gli appassionati storici della trasmissione potranno inoltre esultare per i ritorni di Paola Caruso nella veste di ‘bonas’ e di Daniel Nilsson nei panni del ‘bonus’. Quest’ultimo si era assentato nel corso della passata stagione, venendo rimpiazzato da Andrea De Paoli che, stando a quanto appreso, si alternerà proprio con Nilsson.

Sul fronte del ‘salottino’ non mancheranno nuovi innesti, a partire da un agente segreto e da una hostess. Inoltre, potrebbero aggiungersi personaggi chiamati ad occuparsi di moda e di nuove generazioni.

Occorre ricordare che all’appello mancano ancora le 19 puntate inedite riferite all’edizione 2023,rimaste in magazzino per volontà di Mediaset che decise di interrompere la programmazione a fine aprile, affidando all’intero mese di maggio e a parte del periodo di giugno la messa in onda delle repliche.

Le puntate mai viste, pertanto, verranno recuperate in coda a quelle nuove. Le differenze estetiche e ‘strutturali’, per i motivi sopra spiegati, saranno evidenti.