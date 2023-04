Avanti un altro e le 19 puntate non trasmesse. Mediaset le utilizzerà in autunno

Si è ufficialmente conclusa la stagione di Avanti un altro, ma Mediaset non ha mandato in onda tutte le puntate che aveva originariamente realizzato. Quelle viste sono infatti 83 e all’appello ne mancano ancora 19, che verranno trasmesse nel 2024. Queste si andranno quindi a sommare ai nuovi episodi, che saranno registrati in autunno.

Considerando che nei fine settimana il testimone veniva ceduto ad Avanti un altro Story, le puntate tenute momentaneamente in magazzino avrebbero garantito una copertura di altre quattro settimane. Al contrario, Canale 5 ha deciso di non puntare sul mese di maggio, mandando il preserale in ferie anzitempo.

Venerdì 28 aprile gli spettatori hanno comunque assistito al vero epilogo della dodicesima edizione del game show, con Paolo Bonolis che si è congedato salutando pubblico, colleghi e maestranze. Si è pertanto verificato un salto temporale rispetto all’appuntamento del giorno prima. A provarlo la riapparizione improvvisa e priva di qualsiasi commento di Miss Claudia (Claudia Ruggieri), che nei giorni precedenti era stata sostituita in maniera goliardica da Alessandro Patriarca.

Non è la prima volta che a Cologno Monzese decidono di non utilizzare tutte le puntate a disposizione. L’altro precedente, ormai divenuto celebre, è legato al periodo del covid, quando Mediaset sospese la programmazione il 15 maggio 2020, in pieno lockdown. Pure in quell’occasione ci si affidò alle repliche, con i 50 episodi inediti rispolverati solo a distanza di due anni.