Come partecipare ai casting della nuova edizione di Avanti un altro? Le tre modalità per diventare concorrenti del game show di Paolo Bonolis

Avanti un altro: i casting per partecipare come concorrenti

Sul profilo Instagram di Sdl.tv, la società di casting e produzioni televisive gestita, tra gli altri, da Sonia Bruganelli, è uscito un annuncio per la ricerca di concorrenti per la nuova stagione di ‘Avanti un altro‘, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Come diventare concorrenti di Avanti un altro? I casting ufficiali

Per partecipare al casting (solo maggiorenni), che si terranno, a Roma, il prossimo 11 settembre 2024, si possono scegliere diverse opzioni:

Inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica @avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, un numero di telefono, una foto ed una liberatoria con scritto: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 così come da informativa privacy presente sul sito www.sdl.tv) Compilare l’apposito form su www.sdl.tv indicando nome, cognome, sess0, data e luogo di nascita, residenza, presenza sui social, mail, numero di telefono, stato civile ed eventuale presenza di figli. Lasciare un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 62 28 69 00

Sarete ricontattati dalla redazione per la conferma di essere stati scelti per partecipare ai casting.

Ospite, qualche giorno fa, del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, come riporta Movieplayer.it, Paolo Bonolis ha parlato a lungo del suo ritorno in tv con la quattordicesima edizione del quiz (che ritornerà in autunno – inverno inoltrato con le nuove puntate) che, in questi anni, ha catalizzato l’attenzione di milioni di italiani:

“Laddove si profilasse di qualcosa di diverso, potrebbe accadere che io faccia qualcos’altro, ma sinceramente non credo per il momento. Sarà però un programma completamente ‘nuovo’, questo posso dirlo, siamo ancora in fase di realizzazione, è una trasmissione in cui ho allevato i miei fantasmi e i miei irrisolti quindi ci saranno varie novità. È una perturbazione televisiva più che un programma (ride). Potrebbe essere perturbante l’aggettivo per descriverla ma dipende dall’animo con cui ci si pone innanzi a queste parole (ride)”.