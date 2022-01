Avanti un altro pure di sera, ecco i protagonisti del debutto 2022

Mentre stasera torna Avanti un altro versione preserale su Canale 5, l’appuntamento con la versione prime time del celebre game show della rete ammiraglia di casa Mediaset è previsto per domenica prossima 16 gennaio 2022. Il gioco a premi spruzzato di varietà del preserale della rete ammiraglia di casa Mediaset torna dunque con una nuova serie fatta di otto puntate che andranno in onda nella serata del giorno di festa. Conduttore e condottiero di questo appuntamento giocoso è naturalmente Paolo Bonolis affiancato dal fido scudiero Luca Laurenti.

Siamo in grado di anticiparvi il cast di concorrenti-giocatori che andranno ad animare la prima delle otto puntate di Avanti un altro pure di sera 2022 che verrà trasmessa, come detto, domenica 16 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5 subito dopo il varietà di Antonio Ricci Paperissima sprint. Si parte da un personaggio del clan di Renzo Arbore che abbiamo visto debuttare nel mitico Quelli della notte di Rai2, ovvero Marisa Laurito, che recentemente abbiamo visto padrona di casa nel sabato notte di Rai1 di Serata d’onore.

Marisa insieme all’ex senatore della Repubblica Antonio Razzi leggeranno le domande, mentre siamo in grado di anticiparvi che i capisquadra saranno la conduttrice radiotelevisiva e showgirl Samantha De Grenet, che abbiamo visto lo scorso anno fra i vipponi che hanno animato l’edizione numero cinque del reality show diretto e condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, Grande fratello vip. Samantha sarà la caposquadra del Belpaese.

Caposquadra dei Rivoluzionari sarà il modello ed attore Costantino Vitagliano, fra i pionieri del varietà di Canale 5 Uomini e donne nel ruolo di tronista. Anche lui, come Samantha De Grenet è stato fra i concorrenti del Grande fratello vip, precisamente nell’edizione del 2016, sempre diffusa da Canale 5. L’appuntamento dunque con la prima delle otto puntate di Avanti un altro pure di sera è previsto per domenica prossima 16 gennaio in prima serata su Canale 5 naturalmente con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stasera, nell’attesa, su Canale 5 verrà diffuso un film con il comico pugliese Checco Zalone.