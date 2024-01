Ex tentatrice di Temptation Island, Ilaria Gallozzi lavora come modella e da questa edizione affianca Paola Caruso come Bonas di Avanti un altro

Nell’edizione 2024 di Avanti un altro, in onda da martedì 2 gennaio 2024 su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, una delle novità è lo “sdoppiamento” del ruolo della Bonas. Non c’è infatti solo una donna ad interpretare questo ruolo, presente fin dalla prima edizione, ma due.

Una è Paola Caruso, che è stata la Bonas nelle prime edizioni del programma e che ora torna nelle vesti che quindi aveva già ricoperto in passato. L’altra, invece, è una new entry, Ilaria Gallozzi, già nota al mondo del piccolo schermo.

Chi è Ilaria Gallozzi?

Ilaria Gallozzi è nata nel 1992 a Sora (Frosinone). Da sempre appassionata di fitness ed attività fisica, si fa notare infatti per essere sempre in forma e sensuale, uno dei motivi per cui è stata scelta per interpretare la Bonas.

Come detto, però, Ilaria ha già lavorato in tv, sebbene la sua professione principale fosse quella di organizzatrice di eventi. Nel 2020, infatti, ha preso parte a Temptation Island, nel ruolo di una delle Tentatrici del programma. La notorietà derivata da questa partecipazione le ha permesso di intraprendere la carriera di modella, che persegue tutt’oggi.

Sul fronte della vita privata, invece, Ilaria è fidanzata con Cristiano Michele Bertelli, che non sembra avere legami con il mondo dello spettacolo. Per scoprire di più su Ilaria, sul suo lavoro e sul suo mondo la si può seguire su Instagram: a questo link il suo profilo.