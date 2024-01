È uno di quei cambi che si fa sicuramente notare, quello relativo all’interprete dalla Bona Sorte all’interno di Avanti un altro 2024. Nella tredicesima edizione, in onda su Canale 5 da martedì 2 gennaio e con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Francesca Brambilla lascia infatti il personaggio che permette ai concorrenti in gara di accumulare 300.000 euro con una sola domanda. Al suo posto c’è Viviana Vizzini, un volto che abbiamo già visto all’interno del programma.

Chi è Viviana Vizzini?

Nata il 6 giugno 1993 a Caltanissetta, Viviana Vizzini è nota per la professione di modella, che le ha permesso di girare il mondo. Anche la tv, però, si è accorta di lei: nel 2018 il suo debutto sul piccolo schermo, a Uomini e Donne, in cui era una corteggiatrice.

Due anni più tardi, però, la vera occasione di farsi conoscere ad un pubblico internazionale. Vince infatti Miss Universo Italia 2020, accedendo di diritto alla finale della 69esima edizione di Miss Universo, che si è svolta ad Hollywood.

Viviana non ha vinto, ma la manifestazione è stata comunque un’ottima vetrina per farsi conoscere a livello internazionale. La tv l’ha richiamata due anni dopo: nel 2022, infatti, approda proprio ad Avanti un altro, dove ricopre il ruolo della Supplente all’interno del Salottino.

Nel 2024, la “promozione” al ruolo di Bona Sorte, che non la vedrà presente in scena sempre, ma solo quando il concorrente di turno pescherà il pidigozzo con relativo. A quel punto, Viviana potrà entrare in studio, interagendo con il conduttore. Per quanto riguarda la vita privata, Viviana è molto riservata e per ora non ci sono notizie circa possibili fidanzati. Per conoscerla meglio, però, è possibile seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram.