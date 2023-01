Aria di grandi cambiamenti, tra il cast di Avanti un altro 2023. Nella dodicesima edizione del game show condotto da Paolo Bonolis, sempre affiancato dal fidato Luca Laurenti, non c’è solo una nuova Bonas, ma anche un nuovo Bonus. Dopo undici anni, infatti, Daniel Nilsson ha passato il testimone ad un altro modello che, siamo certi, farà perdere la testa al pubblico di affezionati del quiz.

Il suo nome è Andrea De Paoli, ma non va confuso con l’omonimo calciatore del Siena. L’Andrea presente da questa edizione di Avanti un altro è infatti un modello 37enne, alto un metro ed 86 centimetri, dai capelli castano scuri e gli occhi verdi. Una tipica bellezza mediterranea, insomma, dopo quella nordica rappresentata da Nilsson. E se ve lo state chiedendo, no, non abbiamo informazioni su un’eventuale fidanzata.

La carriera di De Paoli è stata finora costituita principalmente dalla sua attività di modello, per cui probabilmente lo avreste visto indossare capi di varie case di moda. La svolta, però, potrebbe giungere proprio con la parte del Bonus di Avanti un altro, che rappresenta il suo debutto tv. Un debutto che sarà sicuramente apprezzato e che vedrà salire ancora di più i follower della sua pagina Instagram, dove già conta oltre 280mila seguaci.

Ricordiamo che la parte del Bonus (così come quella della Bonas) è estremamente semplice ma anche molto importante per i concorrenti in gara. Mentre il pubblico si rifà gli occhi davanti alla loro presenza, infatti, il concorrente che viene affiancato dal Bonus o dalla Bonas, in caso di risposta esatta, potrà raddoppiare l’importo pescato dal pidigozzare e, quindi, essere avvantaggiato nel corso della puntata. Il Bonus o la Bonas escono solo una volta nel corso di una puntata del quiz: anche per questo la loro presenza è molto apprezzata sia dal pubblico in studio che da quello a casa.