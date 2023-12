Avanti Popolo, l’inviato Danilo Lupo lascia: “Il destino della trasmissione per il 2024 è tutt’altro che deciso”

Avanti Popolo avrà un futuro nel 2024? Le ombre, che parevano essersi dissolte, a favore di un proseguimento del programma di Nunzia De Girolamo, tornano ad addensarsi. Al termine della puntata di martedì 19 dicembre, in ogni caso l’ultima prima delle festività natalizie, la conduttrice ha parlato di “ultima puntata”, senza dare ulteriori specifiche e soprattutto non dando appuntamento a gennaio.

Così i dubbi circa il futuro di Avanti Popolo continuano a rimanere, rafforzati anche dall’addio dell’inviato Danilo Lupo alla trasmissione. Il giornalista, con un post su Facebook pubblicato al termine della puntata di martedì 19 dicembre, ha così comunicato la sua decisione:

Giovedì scorso ho lasciato Avanti Popolo, la trasmissione di Rai 3 dove ho iniziato a lavorare quattro mesi fa, carico di entusiasmo. Che mi ha pagato bene e valorizzato, facendo di me un inviato di punta nella prima serata della tv di stato. Ma che mi rende infelice.

Lupo ha ringraziato Nunzia De Girolamo per averlo voluto, ma non ha risparmiato un accenno critico sull’operato della conduttrice:

Io sono grato a Nunzia De Girolamo per avermi voluto con forza e cocciutaggine; credo che abbia trovato un vento contrario alla sua navigazione; non mi sfugge che lei (e chi per lei) abbia fatto degli errori, com’è umano e comprensibile.

“Noto anche che si è trovata davanti un plotone di esecuzione più che una critica equanime” ha tenuto a precisare, riferendosi al trattamento riservatole dalla critica televisiva. Non manca anche una stoccata alla Rai: “Mi pare che il modo in cui è gestita la Rai non l’abbia aiutata”.

Infine Lupo accenna anche al futuro della trasmissione, che per il 2024 sarebbe “tutt’altro che deciso”. Lui, intanto, fa sapere di aver lasciato Avanti Popolo “senza un contratto alternativo già in tasca; senza paracadute, confidando nella stima di chi conosce la mia passione per quello che è molto più di un lavoro”.

Bisognerà, dunque, capire se la mossa del giornalista ha anticipato una probabile chiusura definitiva del programma o se è riconducibile esclusivamente a ragioni personali. Di certo il futuro di Avanti Popolo pare tutt’altro che sicuro, parafrasando Lupo. Si può immaginare che anche in caso di ritorno a gennaio la sua permanenza in palinsesto potrebbe non essere certa.

Nella scorsa stagione televisiva, infatti, Che c’è di nuovo, prodotto sempre da Fremantle, tornò in onda dopo l’interruzione natalizia il 12 gennaio. Quella fu però l’ultima puntata del programma condotto da Ilaria D’Amico.