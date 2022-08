“Aurora Ramazzotti è in dolce attesa” è ciò che rivela in esclusiva il settimanale Chi, domani 31 agosto in edicola con un nuovo numero in cui parlerà più ampiamente della notizia che sta già facendo il giro del web. Ad avvalorare questa indiscrezione ci sarebbe un altro dettaglio che certamente non passa inosservato, lo stesso settimanale poche settimane fa ha riportato che Aurora e sua madre Michelle Hunziker (recentemente protagonista del nostro TvBlog Summer Hits) avevano acquistato un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna.

Aurora, felicemente fidanzata con il business analyst Goffredo Cerza da cinque anni, dunque sarebbe pronta a diventare mamma “a Gennaio” specifica Chi e, sempre dal settimanale, pare che i genitori siano entusiasti del lieto evento: “hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga, entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”.

Al momento non ci sono reazioni, conferme o smentite da parte di Aurora Ramazzotti o dei genitori, ma attenzione perché c’è chi ribalta la notizia riportata da Chi ed è Tommaso Zorzi. Basta guardare il profilo Instagram di Trash Italiano per scorgere il commento secco di uno degli amici più stretti dell’influencer conduttrice: “Ma a me non risulta” scrive.

Intanto che si attendono i dettagli dell’esclusiva del settimanale, ricordiamo che già nel 2020 si parlò di una presunta gravidanza di Aurora. In quell’occasione lei smentì ironizzando sulle voci e postando una stories nel suo profilo Instagram ponendo la domanda ai numerosi followers (è seguita da 2 milioni 300 mila account, ndr): “Buongiorno, oggi divento mamma?” scrisse seguita dalle due opzioni “Ovvio” oppure “No” e con un commento:

A furia di ripetermelo quando e se succederà sarò talmente abituata che arriverò al sesto mese pensando che sia aria.

E stavolta? la Ramazzotti confermerà?