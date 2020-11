Attentato a Vienna, come cambia la programmazione in tv

La data del 2 novembre 2020 rimarrà tristemente nota. Un attentato terroristico avvenuto a Vienna (Austria) in diversi punti della città poco dopo le 20 ha provocato diverse vittime e feriti. La gravità della notizia – giunta a pochi giorni dagli eventi drammatici accaduti in Francia – ha scosso ancora una volta le programmazioni televisive, in primis le all-news che hanno seguito minuto per minuto l’evolversi degli accadimenti.

Sky Tg 24 così come Rai News 24 e TgCom 24 hanno tempestivamente aggiornato con le prime frammentarie agenzie sull’attentato, modificando di fatto la scaletta delle notizie che sono state in primo piano nell’arco della giornata.

Le reti generaliste non sono rimaste a guardare. Prima fra tutte a scegliere di interrompere le trasmissioni è stata La7, Paola Mascioli ha condotto un’edizione straordinaria del TgLa7 tirata avanti per circa 15/20 minuti. Segue a ruota il Tg1 con un’edizione di mezza sera trasmessa attorno alle 23 durante Cavalli di Battaglia, trasmesso per omaggiare Gigi Proietti nel giorno della sua scomparsa. Al termine il programma Sette Storie condotto da Monica Maggioni ha dedicato una larga parte di programma all’evento in diretta.

Rai 2 ha scelto di non trasmettere la puntata prevista di Stracult live show per mandare in onda il segnale di Rai News 24, già nel pieno dello speciale sull’attentato a Vienna. Linea notte in onda su Rai 3 tra mezzanotte e l’una del mattino si è occupata del fatto fino al suo termine.

Su Rete 4 il programma Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha prontamente raccolto la notizia in tempo reale commentandola in studio con i suoi ospiti. Immutate le dirette del Grande Fratello VIP su Canale 5 e la programmazione di Italia 1 regolarmente in onda senza interruzioni.