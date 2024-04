Era atteso, temuto: l’annunciato attacco delle forze Iraniane contro Israele è cominciato. La tensione in Medio Oriente si alza ancora di più dopo che l’Iran ha risposto ad un attacco Israeliano (avvenuto giorni fa) lanciando decine di droni contro lo stato di Israele.

La notizia è di grande rilievo, per questo rilanciata anche dai media Italiani che stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione sconvolgendo parzialmente la programmazione del sabato sera.

Vediamo in che modo le reti generaliste Rai, Mediaset, La7 e le all-news si sono organizzate:

Attacco Iran a Israele, immediate le all-news, La7 e Rete 4

In ordine cronologico, non appena le prime notizie dell’attacco sono arrivate sulle agenzie, le all-news Rai News 24, TgCom 24 e Sky Tg24 si sono attivate raccontando man mano i fatti con costanti collegamenti con gli inviati. Dal filo diretto di Rai News 24 fino alle maratone live di Sky e TgCom, tutte le notizie sono state date in maniera puntuale.

Attorno alle 22:10 La7 ha occupato per svariati minuti la prima serata di In altre parole dando un primo riepilogo delle notizie in una prima edizione straordinaria condotta da Paola Mascioli. A seguire anche Rete 4 ha interrotto il film “Il ritorno di Don Camillo” trasmettendo per qualche minuto il simulcast di TgCom24.

Dalle 23 sino a 0:30, il Tg La7 di Enrico Mentana ha ripreso la linea per una lunga straordinaria durata 1h 30min con aggiornamenti, ospiti e collegamenti vari.

Attacco Iran a Israele, la Rai si passa il testimone

Sulle reti Rai, dopo un avviso in sovraimpressione che recitava “Tutti gli aggiornamenti sull’attacco Iraniano contro Israele su Rai News 24“, anche le testate giornalistiche si son mosse singolarmente.

A partire da Rai 1 con una straordinaria del Tg1 che ha interrotto la diretta della seconda puntata de I migliori anni alle 22:45.

Ne è seguita una edizione speciale del Tg2 alle 23 che ha sostituito l’appuntamento con ‘Dossier’.

Poco meno di un’ora dopo il Tg3 Mondo ha seguito in diretta gli ultimi aggiornamenti e, ancora, terminato “I migliori anni” (attorno a 0:25) il Tg1 ha ripreso la linea per un’edizione notturna più completa di informazioni.

Attacco Iran a Israele, modifiche in tv di domenica 14 aprile 2024

Appena iniziato il nuovo giorno, Rete 4 ha deciso di seguire il simulcast di TgCom 24. All’interno è stato trasmesso il Tg5 notte – andato in onda solo dopo la fine della puntata serale di Amici – dunque il telegiornale di Clemente J. Mimun è stato trasmesso contemporaneamente su due canali.

Altri appuntamenti speciali dedicati alla notizia dell’attacco iraniano contro Israele sono previsti nell’arco della giornata di oggi, domenica 14 aprile 2024.

Tra questi, al momento segnaliamo il simulcast di Rai News 24 dall’1:40 sino alle ore 6 su Rai 2, mentre su Rai 1 dopo le 2:30 e sino alle 5:45. Sempre sulla stessa rete anche uno speciale Tg2 in onda alle ore 8:15.