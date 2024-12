Attacco al Potere – Paris Has Fallen è disponibile in modalità cofanetto su Mediaset Infinity, per chi ha voglia di godersi una maratona a tutto action o vuole decidere quando iniziare a guardare la puntata senza dover aspettare i tempi della programmazione televisiva. Apprezzata da pubblico e critica di tutto il mondo per la sua capacità di catturare l’essenza dei film d’azione in 8 puntate ad alto tasso d’adrenalina, Paris Has Fallen è la serie ideale per gli amanti di azione, suspense, inseguimenti e sparatorie.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen, in streaming

Attacco al Potere - Paris Has Fallen, le immagini della serie su Mediaset Infinity Guarda le altre 2 fotografie →

Dove vedere Paris Has Fallen – Attacco al potere in streaming? Semplicemente su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di casa Mediaset, con cui vedere le dirette dei canali, recuperare i programmi persi e vedere tanti contenuti tra film e serie tv in esclusiva e in modalità cofanetto. A questo link la pagina ufficiale della serie tv che si può vedere anche attraverso l’app per smart tv, tablet e smartphone.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen, un prodotto curato

La serie fa parte del franchise “Has Fallen” formato da tre film conosciuti in Italia con il titolo di attacco al potere ma che in originale si intitolano Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen, capaci di incassare più di 500 milioni di dollari. Un quarto capitolo cinematografico dal titolo Night Has Fallen è in produzione. Il protagonista della saga, Gerard Butler, è anche produttore della serie tv con la sua G-Base, insieme a StudioCanal. Paris Has Fallen ha debuttato in Francia su Canal+ (dove è stato il miglior esordio di sempre per una serie originale) ed è stata distribuita da Prime Video nel Regno Unito e Hulu negli Stati Uniti.

Un prodotto, quindi, importante a livello globale che è stato fortemente voluto da Mediaset per Italia 1 e ora per mantenerlo in cofanetto su Mediaset Infinity. Anne Chérel, VP global sales and distribution di Studiocanal, ha spiegato come considerino la serie “la più grande produzione televisiva del 2024″ un titolo che ha ambizioni, dimensioni e costi visti in poche serie”.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen, la trama

L’azione è la vera protagonista di Attacco al Potere – Paris Has Fallen, che parte con un attacco terroristico all’ambasciata britannica a Parigi per mano di un ex capitano della legione straniera, Jacob Pearce. L’ex militare, alla guida di un gruppo di uomini, vuole vendicarsi di chi lo ha abbandonato nelle mani dei talebani. Per fermarlo viene chiamata un’agente MI6, Zara Taylor, e l’ufficiale Vincent Taleb, che ha una relazione con la presidente della Repubblica Juliette Levesque. Taleb, come il personaggio di Butler nella saga cinematografica, fa parte della scorta del ministro della Difesa e viene chiamato a indagare per proteggere il paese e i rapporti diplomatici tra le due nazioni. Taleb e Taylor capiranno, però, presto di poter contare solo sulle loro forze perché nella squadra c’è una talpa.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen, il cast

Nella versione italiana di Attacco al Potere – Paris Has Fallen il doppiaggio è stato affidato a Francesco Pezzulli e Benedetta Degli Innocenti, voci di attori come Di Caprio, Sara Snook e Michelle Dockney. Inizialmente il ruolo di Taleb era stato affidato a Mathieu Kassoivtz ma ha poi lasciato il progetto e il ruolo è finito a Tewfik Jallab.

Tewfik Jallab è l’ufficiale Vincent Taleb, a capo della scorta del ministro della Difesa francese;

a capo della scorta del ministro della Difesa francese; Ritu Arya è Zara Taylor, agente dell’MI6 ;

agente dell’MI6 ; Sean Harris è Jacob Pearce, a capo di un gruppo di terroristi;

a capo di un gruppo di terroristi; Camille Rutherford è Théa, donna con cui Zara ha una relazione;

donna con cui Zara ha una relazione; Emmanuelle Bercot è Juliette Levesque, Presidente della Repubblica francese;

Presidente della Repubblica francese; Laurent Lucas è Pascal Moulin, amministratore delegato di una potente azienda attiva nell’industria della difesa.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen, la seconda stagione si farà?

La risposta è probabilmente no. Infatti il progetto di Paris Has Fallen è stato presentato fin dall’inizio come una miniserie. Esiste però l’idea di realizzare una serie di spinoff della saga di Has Fallen in diversi paesi, ciascuno con un proprio cast e girati nella lingua del luogo. Bisogna capire, però, se il progetto è realmente fattibile soprattutto visto il fatto che non è di un unico canale o piattaforma ed ha un produzione quindi di fatto indipendente.