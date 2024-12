La serie tv spin-off della saga cinematografica “Has Fallen” arriva finalmente in tv: Attacco al Potere-Paris has fallen è infatti la prima serie tv tratta dal franchise ad oggi composto da tre lungometraggi (“Olympus Has Fallen”, “London Has Fallen” ed “Angel Has Fallen”, con un quarto in produzione) che uniscono thriller e azione, toni rispettati fedelmente anche in questa inedita produzione televisiva, che da noi è stata accaparrata da Italia 1, che torna così a proporre in prima serata serie tv evento in prima visione. Volete saperne di più su questa novità? Proseguite nella lettura!

Attacco al Potere-Paris has fallen, cast

Il cast della serie tv è differente da quello dei film: questo perché la serie vuole raccontare una storia differente, che rispetti i toni delle pellicole ma al tempo stesso faccia vivere al pubblico un’avventura tutta nuova.

Tewfik Jallab è l’ufficiale Vincent Taleb, a capo della scorta del ministro della Difesa francese (ruolo corrispettivo a quello interpretato da Gerald Butler nei film);

a capo della scorta del ministro della Difesa francese (ruolo corrispettivo a quello interpretato da Gerald Butler nei film); Ritu Arya è Zara Taylor, agente dell’MI6 con cui collabora Taleb;

agente dell’MI6 con cui collabora Taleb; Sean Harris è Jacob Pearce, ex capitano della Légion Étrangère francese e ora a capo di un gruppo di terroristi;

ex capitano della Légion Étrangère francese e ora a capo di un gruppo di terroristi; Camille Rutherford è Théa, donna con uci Zara ha una relazione;

donna con uci Zara ha una relazione; Emmanuelle Bercot è Juliette Levesque, Presidente della Repubblica francese, con cui Taleb ha una tresca;

Presidente della Repubblica francese, con cui Taleb ha una tresca; Laurent Lucas è Pascal Moulin, amministratore delegato di una potente azienda attiva nell’industria della difesa;

amministratore delegato di una potente azienda attiva nell’industria della difesa; Ana Ularu è Freja Karlsson;

Jérémie Covillault as Matis Garnier;

Nathan Willcocks as Philippe Bardin.

Quando va in onda Attacco al Potere-Paris has fallen?

La serie tv va in onda a partire da lunedì 2 dicembre 2024, alle 21:30, su Italia 1.

Dove vedere Attacco al Potere-Paris has fallen in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere Attacco al Potere-Paris has fallen in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Attacco al Potere-Paris has fallen, quanti episodi sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Italia 1 ne manda in onda due per volta per quattro prime serate e altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 23 dicembre.

Attacco al Potere-Paris has fallen, la trama

Durante un evento all’ambasciata britannica a Parigi, un manipolo di terroristi guidati dall’ex capitano della Legione Straniera Jacob Pearce scatena il caos: nel mirino, tutti quelli che lo hanno abbandonato nelle mani dei talebani. Nella task force chiamata a contrastare il folle piano dell’ex militare, l’ufficiale Taleb collabora con l’agente dell’MI6 Zara Taylor.

Sullo sfondo, una liaison di Taleb con la Presidente della Repubblica francese Juliette Levesque e una storia d’amore tra Taylor e Théa. Ma Taleb e Taylor, per portare a termine la loro missione, possono fare affidamento solo l’uno sull’altra: c’è una talpa nel team.

Dov’è stato girato Attacco al Potere-Paris has fallen?

La serie tv è stata girata nell’ottobre del 2023 tra Parigi e Londra.

Le serie tv di Has Fallen

Nelle intenzioni dei produttori (tra cui Gerald Butler con la sua G-Base), Attacco al potere-Paris has fallen dovrebbe essere la prima di alcuni spin-off ambientati nel mondo “Has Fallen” e girati in vari Paesi, nella lingua madre della Nazione in cui la vicenda è ambientata. Non è detto che, poi, alcuni personaggi delle serie tv prodotte possano comparire anche nei futuri film del franchise.