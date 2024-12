Attacco al potere-Paris has fallen 2 si farà? Non sono pochi coloro che si chiedono se la serie tv spin-off della saga di film “Attacco al potere” possa avere una seconda stagione: d’altra parte, la serie tv è nata dai produttori del film (tra cui Gerald Butler, protagonista delle pellicole cinematografiche, con la sua G-Base) con l’intenzione di espandere il più possibile l’universo di “Has Fallen”, che dal 2013 ha generato tre lungometraggio, “Olympus has fallen”, “Attacco al potere 2 (London has fallen)” ed “Angel has fallen”, mentre un quarto film, “Night has fallen”, è in produzione.

Paris has fallen ha debuttato in Francia il 23 settembre 2024, nel Regno Unito il 1° novembre e negli Stati Uniti il 6 dicembre. In Italia, la serie tv è stata trasmessa da Italia 1 dal 2 dicembre, con due episodi a settimana, ogni lunedì sera (disponibili anche su Mediaset Infinity), e con buoni risultati in termini di pubblico.

Il racconto è stato presentato come miniserie, quindi con un inizio e una fine definiti. La storia raccontata, che mette al centro il lavoro dell’ufficiale Vincent Taleb (Tewfik Jallab) e dell’agente dell’MI6 Zara Taylor (Ritu Arya) per fermare i piani terroristici in Francia dell’ex capitano della Legione Straniera Jacob Pearce (Sean Harris), ha quindi una conclusione con l’ottavo ed ultimo episodio, in onda lunedì 23 dicembre.

Nelle menti dei produttori, però, c’è l’idea di realizzare varie serie tv spin-off dei film, con ambientazioni e personaggi differenti, girate nella lingue madre del Paese ospitante. Più che di Paris has fallen 2, quindi, dovremmo parlare di una nuova serie di Has Fallen, pronta a raccontare una nuova minaccia terroristica in un altro Paese, magari facendo comparire alcuni personaggi già visti in questa serie a mo’ di collegamento tra i due racconti.

A rafforzare questa idea, una scena mostrata nel corso della serie in cui Freja (Ana Ularu), ex soldatessa svedese ora mercenaria e assunta da Jacob per darle una mano nei suoi piani, riceve una telefonata da Richard (John Hopkins), l’uomo dietro la DCX Capital, la misteriosa organizzazione internazionale che finanzia attacchi terroristici in vari Paese per trarne profitto.

Richard, infatti, propone a Freja di lavorare ancora per la sua organizzazione, che sta pianificando degli ancora non chiari attacchi nella Repubblica Centrafricana. Un dialogo veloce che potrebbe però aver svelato l’intenzione del franchise di spostarsi in Africa per una nuova serie di Has Fallen, di cui a questo punto Freja potrebbe essere tra i protagonisti e la DCX Capital rappresentare il villain da sconfiggere.

Quando andrà in onda un seguito di Paris has fallen? Difficile da dire: ad oggi, mancano conferme su un ritorno della serie tv, quindi non si può neanche dire quando tornerà in onda. I produttori potrebbe produrla prima del quarto film della saga, oppure aspettare l’uscita di quest’ultimo e utilizzare le serie tv come ponte tra i film stessi, per alimentare l’attesa dei fan e offrire loro nuove adrenaliniche storie senza andare al cinema.