La stagione dei matrimoni riparte anche in tv: a pochi giorni dall’avvio ufficiale del settore wedding grazie alle nuove regole definite dal Governo Monti, torna su Real Time L’Atelier delle Meraviglie, al via questa sera – giovedì 20 maggio – dalle 21.20 sul canale 31 del DTT dopo essere stato presentato in anteprima sulla piattaforma pay Discovery+.

Il docureality – prodotto da Pesci Combattenti per Discovery – ritrova la famiglia Celli protagonista: sul trono c’è sempre ‘queen’ Maria, che tiene le redini della sartoria di abiti da cerimonia ormai tra le più famose d’Italia con i figli Giampaolo e Alessia e al nipote Simone.

Una storia di famiglia e di tradizione artigianale che si dipana nella sartoria-boutique dei Celli a Pavona, alle porte di Roma, che da oltre 60 anni creano abiti da sposa e da cerimonia. Tra pizzi, ricami e glitter, la sartoria diventa il luogo in cui si dipanano le vicende dei Celli e quelle delle coppie che arrivano in atelier per scegliere l’abito delle loro nozze. Un momento che diventa l’occasione per ‘sbirciare’ tra le dinamiche delle coppie protagoniste e delle loro famiglie oltre che per veder nascere abiti che di certo non lasciano indifferenti.

Il carisma di Maria, la creatività di Giampaolo e Alessia, il savoir-fair del ‘bel’ Simone sono gli ingredienti più ‘sparkle’ del programma, ma, come ha sottolineato la CCO di Pesci Combattenti Cristiana Mastropietro nell’intervista che ci ha rilasciato, il focus del programma non è il ‘glam’ nelle sue diverse forme, quanto le storie dei singoli, le dinamiche di coppia, le vicende di famiglia colte nei piccoli gesti, nei racconti spontanei, nelle scelte fatte. Sorrisi, sfarzo e sentimenti le parole chiave di questo programma, che torna quindi nel prime time del giovedì di Real Time (DTT, 31). E siamo pronti a seguire le nuove storie della famiglia Celli e dei loro clienti in questo inedito ciclo di puntate che guarda alla futura ripresa più che al difficile passato.