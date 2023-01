Gli ascolti tv dell’Epifania sono segnati dalla notizia della morte di Gianluca Vialli, che ha invaso i contenitori in onda anche nel giorno di Festa. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha registrato un netto di 4.813.000 telespettatori, share 28,66%. Su Canale 5 il film Il giorno più bello del mondo ha ottenuto un netto di 1.686.000 telespettatori, share 10,43%. Su Rai 2 il film La Befana vien di notte 756.000 telespettatori, share 4,33%. Su Italia 1 il film Batman v Superman: Dawn of Justice è stato visto da un netto di 674.000 telespettatori, share 4,15%. Su Rete 4 il film Shall we dance? ha registrato un netto di 670.000, 3,95%. Su Rai 3 il docufilm I magnifici 4 della risata è stato visto da 599.000 telespettatori, share 3,41%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 523.000 telespettatori, share 3%. Su La7 The Royals ha ottenuto un netto di 335.000 telespettatori, share 2,48%. Su Tv8 il film Super 8 245.000, 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.047.000 telespettatori, share 16,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 802.000 telespettatori, share 4,20% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 989.000, 5,56% e a seguire Nuovi eroi 894.000, 4,87%, Il cavallo e la torre 1.141.000, 6,10%, quindi Un posto al sole che registra 1.245.000, 6,51%. NCIS su Italia 1 registra 1.371.000 telespettatori, share 7,25% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 781.000 telespettatori, share 4,19% e nella seconda 840.000, 4,38%. Su La7 In onda ha fatto registrare 895.000 telespettatori, share 4,70%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 601.000 telespettatori, share 3,2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 385.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.971.000 telespettatori, share 20,61% e nel game un netto di 3.742.000, 23,29%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.933.000 telespettatori, share 13,47% e nel game un netto di 2.743.000, 17,21%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 696.000, 3,85%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 707.000 telespettatori, share 4,09%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 797.000 telespettatori, share 4,41%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 226.000, 1,58%, e nel programma 309.000, 1,96%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 589.000 telespettatori, share 14,65%; Uno Zecchino nella calza ha registrato 922.000, 15,17%; la Santa Messa dell’Epifania 1.601.000, 22,91%, Angelus 2.129.000, 23,44%; È sempre mezzogiorno Menu ha ottenuto 2.131.000, 18,13%. Su Rai 2 In vacanza con Viva Rai 2! 41.000, 1,47%; I fatti vostri ha registrato 557.000 telespettatori, share 7,17% e 896.000, 8,61%, mentre su Rai 3 Agorà Speciale ha ottenuto nella presentazione 265.000, 5,48%, nel programma 368.000, 6,25%, e nel segmento Extra 404.000, 5,94%, mentre Elisir 299.000, 3,97%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 611.000, 5,65% e Passato e Presente 413.000, 2,98%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.227.000 telespettatori, share 20,71% e 1.278.000, 18,98%, con Forum a 1.238.000, 13,88%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 302.000 telespettatori, share 3,59% e su Rete 4 il film Ho vinto la Lotteria di Capodanno ha dato la linea al Tg4 con un netto di 126.000 telespettatori, share 1,78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 163.000, 1,52% e La signora del West 337.000, 2,52%. La7 ha ottenuto con Omnibus 117.000 telespettatori, share 3,87%, nel segmento News 87.000, 3.64%; il film La famiglia 59.000, 0,99%; il film Made in Italy 132.000, 1,41%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.184.000, 16,80% e nel programma 1.982.000, 17,39%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.944.000, 18,43%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.988.000, 18,30% e nel programma 2.525.000, 20,49%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 854.000 telespettatori, share 7,01%; Bella ma’ 501.000, 4,71%; Nei tuoi panni Album 262.000, 2,25%. Su Rai 3 Superquark – Prepararsi al Futuro 929.000, 8,19%; Aspettando Geo ha ottenuto 702.000, 6,48%, Geo 1.352.000, 10,79%.

Su Canale 5 il Concerto per la Pace ha registrato 1.231.000 telespettatori, share 10,49%; GF Vip 1.043.000, 9,68%; il film Return to Christmas Creek un netto di 1.047.000, 8,80%. Su Italia 1 il film Stardust ha registrato un netto di 491.000 telespettatori, 4,45%; Camera Cafè 300.000, 2,31%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum – Il meglio ha registrato un netto di 469.000 telespettatori, 3,79% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %e il film Il Burbero un netto di 571.000, 4,75%. Su La7 Speciale Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 273.000, 2,43%; Josephine, Ange Gardien 231.000, 1,88%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il Concerto dell’Epifania 2023 ha registrato 819.000 telespettatori, share 13,37%. Su Rai 2 A tutto calcio, in diretta per la scomparsa di Vialli, 341.000, 3,18%. Su Rai 3 L’Arte della Felicità 215.000 telespettatori, share 1,87%. Su Canale 5 il film La ricerca della felicità un netto di 299.000, 6,93%. Su Italia 1 il film Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street ha registrato un netto di 136.000 telespettatori, share 3,17%, mentre su Rete 4 il film Midnight in Paris un netto di 206.000, 2,85%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.759.000, 27,01%; ore 20:00 4.584.000, 25,57%.

3.759.000, 27,01%; 4.584.000, 25,57%. Tg2 ore 13:00 2.058.000, 15,89%; ore 20:30 1.103.000, 5,88%.

2.058.000, 15,89%; 1.103.000, 5,88%. Tg3 ore 14:30 1.653.000, 13,22%; ore 19:00 2.012.000, 13,15%.

1.653.000, 13,22%; 2.012.000, 13,15%. Tg5 ore 13:00 3.136.000, 23,99%; ore 20:00 3.355.000, 18,55%.

3.136.000, 23,99%; 3.355.000, 18,55%. Studio Aperto ore 12:25 1.220.000, 11,31%; ore 18:30 599.000, 4,34%.

1.220.000, 11,31%; 599.000, 4,34%. Tg4 ore 12.00 319.000, 3,47%; ore 18:55 600.000, 3,85%.

319.000, 3,47%; 600.000, 3,85%. Tg La7 ore 13:30 455.000, 3,29%; ore 20:00 828.000, 4,57%.

Dati AUDITEL™