Gli ascolti tv del venerdì, con la chiusura degli ultimi programmi di daytime ancora in onda, molti addii, qualche arrivederci e una prima serata all’insegna di serie, film e musica. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 2.029.000 telespettatori, share 15.4%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.784.000 telespettatori, share 13.8%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.224.000, 10.5%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.084.000 telespettatori, share 7.1%. Su Rai 2 Tutti mentono 382.000 telespettatori, share 2.7%. Su Rai 3 il film 1918 – I giorni del coraggio è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su La7 il film Fuga da Alcatraz 595.000 telespettatori, share 4.1%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 357.000 telespettatori, share 2.4%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il concerto Palermo Live 581.000, 4.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.835.000, 17.8%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.385.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 3.9% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 728.000, 5.1% e a seguire Via dei Matti n.0 825.000, 5.5%, Un posto al sole che registra 1.446.000, 9%. NCIS su Italia 1 registra 993.000 telespettatori, share 6.3% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 730.000 telespettatori, share 4.8% e nella seconda 877.000, 5.4%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.181.000 telespettatori, share 7.4%, mentre su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 338.000 telespettatori, share 2.5% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 209.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.301.000, 22.8%, e nel game un netto di 3.187.000, 25.9%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.094.000 telespettatori, share 11.6% e nel game un netto di 1.876.000, 15.8%. Su Rai 2 NCIS Hawa’1 ha ottenuto un netto di 584.000, 4.2%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 399.000 telespettatori, share 3%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 640.000 telespettatori, share 4.5%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida 55.000, 0.6%, e nel game 98.000, 0.8%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 742.000 telespettatori, share 18.2%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 647.000, 15.8%; a seguire Camper in viaggio 1.136.000, 15.8% e Camper ha ottenuto 1.565.000, 15.5%. Su Rai 2 Un’estate in Vietnam ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà (i saluti di Monica Giandotti) ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %, mentre Elisir – A gentile richiesta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Il meglio di Forum a 1.277.000, 19.5%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno (i saluti di Serena Bortone) registra nella presentazione 1.424.000, 12.8% e nel programma 1.487.000, 15.8%, Sei sorelle 956.000, 13%; La vita in diretta (i saluti di Alberto Matano) nella presentazione 1.388.000, 18.6%, e nel programma 1.820.000, 22.1%. Su Rai 2 Ore 14 (i saluti di Milo Infante) ha registrato un netto di 760.000 telespettatori, share 7.3%; Squadra Speciale Cobra 11 442.000, 5.4%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.412.000 telespettatori, share 20.4%, Terra Amara 2.422.000, 21.9%, La promessa 1.877.000, 20%, Un altro domani 833.000, 10.8%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Person of interest .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Moglie a sorpresa un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, %, e Tagadà Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Calcio Totale Estate .000, %. Su Rai 3 Petrolio .000 telespettatori, share %; Tg3 LineaNotte .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

