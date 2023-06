Agorà chiude la sua tredicesima stagione, l’unica condotta da Monica Giandotti che, arrivando da Unomattina, si era ambientata ai ritmi del daytime mattutino. Pure nel passaggio da Rai 1 a Rai 3. Nell’ultimo appuntamento trasmesso stamattina c’è stata l’occasione per riassumere quelle che sono state le sue 205 puntate di Agorà.

Il compito di infiocchettare questa edizione è stato affidato al fedele braccio destro della conduttrice, Marco Carrara. Non un elemento qualsiasi bensì un pilastro irremovibile del programma. Mai come in questa giornata, il format Timeline (all’interno del segmento Extra) ha assunto il suo senso più pieno creando un album di momenti chiave. Il tutto condiviso in studio proprio con la Giandotti, ospite di Carrara per il gran finale.

“Un anno molto denso, sono successe molte cose – afferma la conduttrice dopo aver visto il filmato degli avvenimenti documentati questa stagione – Sono fiera del lavoro che abbiamo fatto, il lavoro giornalistico in primo luogo. Gli inviati, gli autori, i redattori. E’ stato un grande lavoro di squadra. Questo è Agorà, non è composto solo da un conduttore ma da tante persone“.

La morte di Silvio Berlusconi, la guerra, la nascita del Governo Meloni, la cattura di Matteo Messina Denaro. Quanti fatti, quanti.

Scorrono tante immagini, ma di tutte queste, le più impresse nella mente della conduttrice sono rivolte alla drammatica alluvione in Romagna. Un triste evento raccontato con l’ausilio degli inviati e mai accantonato. Una vicinanza al popolo colpito dimostrata anche grazie alla puntata speciale del programma di Rai3 trasmessa il 31 maggio scorso, realizzata in diretta da Conselice.

Gli ultimi tre minuti della trasmissione sono – com’è normale che sia – dedicati ai ringraziamenti ufficiali e al passaggio di testimone con i conduttori di Agorà Estate, il giornalista di Rai News Lorenzo Lo Basso (come anticipato da TvBlog) e Sara Mariani.

Finisce qui la stagione 2022/2023 di #Agorarai con Monica Giandotti ma l'informazione non si ferma: #AgoraEstate vi aspetta da lunedì alle 8 su #Rai3 con Lorenzo Lo Basso. pic.twitter.com/x6AtKxk56z — Agorà (@agorarai) June 30, 2023

E poi l’addio, quello della Giandotti che, visibilmente emozionata, ha salutato il pubblico “Voi siete nel mio cuore” confermando che l’anno prossimo “Non ci vedremo” ma “Ci vedremo altrove“. Quell’altrove sarà Rai 2 e un nuovo programma del sabato pomeriggio intitolato Poster della quale vi abbiamo ampiamente parlato in quest’altra anteprima TvBlog.