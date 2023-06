Ore 14, i saluti di Milo Infante: “Speriamo di ritrovarvi l’11 settembre 2023”

Oggi, venerdì 30 giugno 2023, è andata in onda l’ultima puntata di ‘Ore 14’, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante, giunto ormai alla terza edizione. Il giornalista, dopo i saluti e ringraziamento di rito, ha dato l’appuntamento ai telespettatori al termine delle vacanze estive. Ecco le parole del padrone di casa:

“Siamo arrivati a 180 puntate. Questa è l’ultima. Speriamo di ritrovarvi l’11 settembre. Quando è nata questa trasmissione, che abbiamo creata con Claudia Manari e Ludovico Di Meo, che è stato direttore di Rai 2 e che, oggi, non è più con noi, non pensavamo di riuscire a fare quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Cioè conquistarci un piccolissimo posto nel vostro cuore. Di solito, gli ultimi saluti sono sempre i ringraziamenti. Noi, invece, vogliamo dirvi un’altra cosa, oggi, nei pochi secondi che ci avanzano… Ci dispiace perché non siamo riusciti a far partire la commissione d’inchiesta per Denise Pipitone. Ci dispiace perché non siamo riusciti a rispondere alle centinaia di mail e alle richieste di aiuto che ci mandate. Ci dispiace che abbiamo una durata limitata (ma importante) all’interno del palinsesto di Rai2 ma non riusciamo a trattare tutti i casi. Alla fine ci dispiace che non staremo più con voi, ci mancheranno i vostri i messaggi, il vostro aiuto. Speriamo davvero di rivederci l’11 settembre nella speranza di aver aiutato qualcuno che, magari, aveva bisogno. E se non ci siamo riusciti, ci dispiace. Faremo di meglio l’anno prossimo. Grazie a tutti, ci vediamo, speriamo l’11 settembre”.

Nel corso di quest’ultima annata, la trasmissione si è occupata dei casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica prendendo spunto dalla più stretta attualità senza trascurare le storie che, a distanza di anni, faticano ancora a trovare una soluzione. Grande attenzione anche al mondo degli adolescenti con tante luci ed ombre. L’appuntamento per la quarta stagione è per lunedì 11 settembre 2023.