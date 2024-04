Milo Infante sulla cancellazione del blocco sulla strage di Erba: “Ho scritto a Corsini e Coletta”

Nella puntata di ieri, martedì 16 aprile, Milo Infante si è sentito costretto a cancellare un blocco sulla strage di Erba per evitare la sovrapposizione con Rai 1. La puntata di La Volta Buona, infatti, si era aperta trattando lo stesso caso e anticipando quindi Ore 14. Per evitare una sovrapposizione tra i due blocchi, Infante avrebbe inizialmente scelto di rinviare il segmento, per poi trovarsi obbligato a cancellarlo per via di uno spazio già previsto sul caso di Altavilla, per il quale erano previsti degli ospiti in collegamento.

Di fronte a questo imprevisto, oggi Milo Infante, intervistato da Fanpage, va all’attacco: “Ore 14 non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro”. Ad indispettire Infante sarebbe dunque la scelta di proporre un blocco di cronaca proprio in diretta sovrapposizione con la sua trasmissione. Il conduttore, infatti, ricorda che nei primi mesi di trasmissione La Volta Buona proponeva la cronaca solo nell’ultimo blocco di programma, non sovrapponendosi così con Ore 14.

Infante ammette inoltre che dopo questo episodio – e lo aveva già fatto anche in precedenza – si sarebbe rivolto a Corsini e Coletta. “In passato mi è stato risposto che c’era stata una segnalazione ma non è accaduto nulla” ha spiegato il giornalista. Infante pare però anche critico sulla scelta di La Volta Buona di proporre spazi di cronaca.

“Dal mio punto di vista, un programma d’intrattenimento non dovrebbe ospitare spazi di cronaca” ha infatti detto. Infine il conduttore arriva a mettere in dubbio la permanenza su Rai 2 di Ore 14 nella prossima stagione televisiva. “Magari i problemi di sovrapposizione si risolveranno perché mi diranno che Ore 14 non c’è più” ha dichiarato.

Ora resta da capire se qualcosa dopo l’accaduto di ieri e dopo le parole di oggi di Infante cambierà. La Volta Buona deciderà o sarà costretto a cambiare impaginazione o tutto proseguirà come ora? Arriverà una replica di Caterina Balivo alle parole di Infante? Tutto resta da scoprire.