Milo Infante PIENO del ciclismo su Rai2 (video). Avvisatelo che a maggio, a causa del Giro d’Italia, per quasi un mese non andrà in onda!

Tra le sorprese della stagione televisiva c’è sicuramente Ore 14. Il programma di Milo Infante sta facendo ottimi numeri nel primo pomeriggio di Rai2, disturbando indirettamente La volta buona, la trasmissione che Caterina Balivo conduce sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Eppure per Infante quella in corso è una settimana abbastanza difficile.

Ci riferiamo all’insofferenza che il conduttore sta mostrando da lunedì scorso, da quando cioè nel palinsesto di Rai2 ha fatto capolino la gara di ciclismo Tirreno-adriatico. La diretta dell’evento sportivo provoca l’accorciamento di Ore 14, che infatti in questi giorni sta andando in onda nella versione Short chiudendo intorno alle ore 15.00, cioè circa 25 minuti prima rispetto al solito.

Come da dettagliato (e divertito) resoconto quotidiano dello scrittore e grande appassionato di ciclismo Leonardo Piccione su X (qui sotto trovate tutti i video), il giornalista, che è vicedirettore nell’ambito della Direzione Approfondimento Rai, tradisce fastidio non soltanto per ciò che va in onda subito dopo il suo programma che si occupa di cronaca nera, ma anche per gli sforamenti del titolo che lo precede (Tg2-Medicina 33).

tappa 2, devo ammettere sta diventando più avvincente della corsa stessa pic.twitter.com/HEc4S4jGAI — Leonardo Piccione (@ledep) March 5, 2024

tappa 3, segnali di accettazione ma non di arrendevolezza pic.twitter.com/UWEKFhIHH9 — Leonardo Piccione (@ledep) March 6, 2024

tappa 4, la carta della nonchalance pic.twitter.com/FSA0sHCWeP — Leonardo Piccione (@ledep) March 7, 2024

La curiosa faccenda è finita anche nella rubrica del più prestigioso critico tv del nostro Paese, Aldo Grasso, che sul Corriere della Sera ha chiosato così: “Milo Infante me lo ricordo quando lavorava a Telelombardia e ad Antenna 3; da allora non ha cambiato stile, solo stipendio, immagino. A quando un processo seriale sui delitti del ciclismo e della Tirreno-Adriatica?“. Noi, molto più umilmente, ci permettiamo di aggiungere un altro quesito: qualcuno ha avvisato Infante che da maggio per quasi un mese (stop dal 6 al 24, riprenderà il 27) non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta del Giro d’Italia?