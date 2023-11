Perché oggi 24 novembre 2023 non va in onda Ore 14. Quando torna il programma di Milo Infante e cosa Rai 2 ha trasmesso al suo posto

Perché Ore 14 non va in onda oggi 24 novembre 2023

E’ uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori di Rai 2. Oggi, venerdì 24 novembre 2023, ‘Ore 14‘, il programma di cronaca, condotto da Milo Infante, dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 15:25 non è andato in onda. Ad annunciarlo, un’ora prima della diretta, è stato lo stesso conduttore ad annunciare tutto sul proprio account Instagram:

Cari amici di Ore 14, questo è l’effetto che fa uno studio televisivo vuoto. Noi siamo pronti, gli inviati sono pronti. Gli autori hanno scritto i pezzi. Persino gli ospiti stavano per arrivare. Abbiamo fermato tutto perché Milano oggi è in sciopero. E, quindi, noi non potremo andare in onda. Lo sciopero è un diritto sacrosanto. E’ riconosciuto dalla Costituzione. Noi ci inchiniamo di fronte a questo diritto. Però, può essere, anche, un po’, nostro diritto e dovere quello di informarvi su quello che sta accadendo. A noi questo dispiace. Vi aspettiamo lunedì 27. Teniamo le dita incrociate. Speriamo di essere in onda regolarmente.

“Anche oggi Ore 14 non andrà in onda. Noi eravamo pronti ma non c’è stato niente da fare. C’è uno sciopero. Speriamo almeno che chi l’ha indetto ottenga il risultato sperato. Per il momento l’unico risultato è un danno a Ore 14 e ai suoi telespettatori”

Ore 14 non va in onda oggi 24 novembre 2023: al suo posto il film L’isola del vero amore

Al posto della puntata odierna, va in onda il film sentimentale, ‘L’Isola del Vero amore, con Katrina Norman, Tilky Jones, Duncan Bahr, Antoni Corone, Mike Benitez, Lawrence H. Collins, Alina Alcantara, Morgan Christiansen. La pellicola, datata 2020, racconta la storia di Maddie che lavora in un museo. L’edificio storico rischia di chiudere e i suoi dipendenti verrebbero licenziati. Per trovare un rimedio Maddie vola su un’isola quasi sconosciuta alla ricerca della leggendaria “Pietra dell’amore”. Sarà così che conoscerà Andrew Fitzpatrick.

Ore 14 non va in onda oggi 24 novembre 2023: lo sciopero dei lavoratori Rai

“La Rai ha scelto di non segnalare ai telespettatori che la mancata messa in onda oggi di alcuni programmi di informazione è dovuta all’adesione di lavoratrici e lavoratori allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil”. A dirlo è l’esecutivo Usigrai, che in una nota parla di “scelta sbagliata e incomprensibile perché disorienta i telespettatori che non sono in grado di sapere il motivo della mancata messa in onda. Una decisione che appare come un maldestro tentativo di nascondere l’adesione allo sciopero di dipendenti della Rai. Un errore perché la Rai è un’azienda di servizio pubblico e ha il dovere di far sapere agli utenti le ragioni della mancata programmazione dell’informazione o di un programma a causa di uno sciopero. Chiediamo all’azienda di informare con ogni mezzo su eventuali altri programmi o tg che non dovessero andare in onda a causa dello sciopero”.