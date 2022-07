Ascolti tv venerdì 29 luglio 2022: Top dieci, Grand Hotel

Gli ascolti tv di venerdì 29 luglio 2022 vedono in pole position l’intrattenimento con l’ultima delle repliche di Top Dieci su Rai 1, condotto da Carlo Conti che rivedremo a settembre con i Music Awards e poi con Tale e Quale show. Rai 2 ha offerto la prima serata a base di Serie TV con N.C.I.S nella sua versione classica e Hawai’i, mentre chi ha scelto Rai 3 si è affidato al film Driven – Il caso DeLorean. Quarto grado – le storie in versione estiva ha accompagnato i telespettatori di Rete 4, su Canale 5 invece è stata la volta di New Amsterdam III e, per completare il panorama delle reti Mediaset, Italia 1 ha trasmesso un altro episodio di Chicago Med. La7 ha trasmesso Eden, un pianeta da salvare in compagnia di Licia Colò (e non di Antonella Clerici).