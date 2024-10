Gli ascolti tv del venerdì, che vede un’altra serata piuttosto competitiva nel palinsesto tv generalista.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato un netto di 3.392.000 telespettatori, share 22.10%. Su Canale 5 la miniserie Storia di una famiglia perbene 2 ha ottenuto 2.153.000 telespettatori, share 13.31%. Su Rai 2 NCIS 714.000 telespettatori, share 3.70%; NCIS Hawaii 558.000, 3.26% e 364.000, 2.64%. Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 416.000 telespettatori, share 2.12%, e nel programma 498.000, 3.10%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.244.000, 8.88%. Su Italia 1 il film Uncharted è stato visto da un netto di 1.039.000 telespettatori, share 6.43%. Su La7 Propaganda Live 921.000 telespettatori, share 6.89%. Su Tv8 Pechino Express 354.000, 2.17%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.108.000 telespettatori, share 6.15%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.325.000, 23.08%; Affari Tuoi 5.240.000, 26.64%; Striscia la notizia su Canale 5 2.626.000 telespettatori, share 13.37%. Su Rai 2 Tg2 Post 492.000, 2.47%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.080.000, 6.08% e a seguire Viaggio in Italia 953.000, 5.16%; Il cavallo e la torre 1.095.000, 5.76%; Un posto al sole 1.416.000, 7.13%. NCIS su Italia 1 registra 1.055.000 telespettatori, share 5.69% e 1.418.000, 7.19% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 911.000 telespettatori, share 4.80% e 892.000, 4.49%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.693.000 telespettatori, share 8.63%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 410.000 telespettatori, share 2.11% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 402.000 telespettatori, share 2.14% e nel gioco 638.000, 3.22%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.323.000, 18.16%, e nel game un netto di 3.301.000, 20.86%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 345.000, 1.98%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %. Su Nove Don’t Forget the Lyrics .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 387.000 telespettatori, share 10.10%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 858.000, 18.89%; Storie Italiane nella prima parte 800.000, 18.21%, e nella seconda 855.000, 18.61%; Rai Parlamento – Speciale Camera 528, 8.90%. È sempre Mezzogiorno menù 1.509.000, 14.35%. Su Rai 2 Binario 2 118.000, 2.58%; I Fatti Vostri ha registrato 585.000, 10.44% e 971.000, 10.67%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 230.000, 4.65%, nel programma 194.000, 4.13%; ReStart 196.000, 4.59%; Elisir 205.000, 4.49%; Mixerstoria 189.000, 3.51%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 583.000, 5.20%; Passato e Presente 501.000, 3.99%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo un netto di .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.304.000, 10.70%, e nel programma 1.264.000, 12.80%; Il Paradiso delle Signore 1.564.000, 18.73%; La vita in diretta nella presentazione 1.576.000, 19.05%, e nel programma 2.015.000, 20.82%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.001.000, 8.85%; BellaMa’ 548.000, 6.45%; La Porta Magica 251.000, 2.91%. Su Rai 3 Gocce di Petrolio 363.000, 4.17%, La ricetta della lunga vita 421.000, 5.09%; Geo 1.106.000, 11.31%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Endless Love .000, %; Uomini e donne (live) .000, % e nel finale .000, %; Amici di Maria De Filippi .000, %; My Home My Destiny .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %; Person of Interest .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Un poliziotto alle elementari 2 un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %; La Torre di Babele Doc un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 .000, %; Rai 2 Tango ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 il film Una festa esagerata .000, %. Su Italia 1 il film Serenity – L’isola dell’inganno ha registrato un netto di .000, %. Su Rete 4 Caccia alla spia – The Enemy Within .000, %.

Dati AUDITEL™