Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:45, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, che si prepara a chiudere una settimana particolare, visti gli speciali su Temptation Island andati in onda nei giorni scorsi

In studio ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Mario Cusitore, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lo scorso 22 ottobre, abbiamo visto una sorta di ‘triangolo’ in atto tra Amal, Michele e Alessio e, tra le altre cose, l”addio’ di Gabriele a Sabrina.

Uomini e Donne, puntata 25 ottobre 2024: anticipazioni

Spazio a Giada e Marcello per il Trono Over: i due sono chiamati a fare un bilancio delle ultime settimane per capire se e come sia il caso di continuare. New entry invece per Barbara e Aurora.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina farà un’esterna con Mattia, che riuscirà a sorprenderla piacevolmente. Francesca, invece, decide di andare a cena fuori con Paolo…

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

