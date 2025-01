Gli ascolti tv del venerdì, con i talent sulle Ammiraglie, l’approfondimento su Rai 3, la Propaganda su La7…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Dalla strada al palco ha registrato un netto di 2.696.000 telespettatori, share 18.28%. Su Canale 5 Io Canto Senior (i finalisti) ha ottenuto un netto di 1.964.000 telespettatori, share 14.08%. Su Rai 2 il film Sul più bello un netto di 503.000 telespettatori, share 2.84%. Su Rai 3 FarWest è stato visto nella presentazione da 450.000 telespettatori, share 2.25%, e nel programma 544.000, 3.47%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.263.000, 9.18%. Su Italia 1 il film Transporter 3 è stato visto da un netto di 1.520.000 telespettatori, share 8.80%. Su La7 Propaganda Live 978.000 telespettatori, share 7.03%. Su Tv8 Cucine da incubo 505.000, 2.74%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 557.000 telespettatori, share 3.06%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 4.557.000, 23.46%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.002.000, 29.84%; Striscia la notizia su Canale 5 2.763.000 telespettatori, share 13.73%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.020.000, 5.40% e a seguire Caro Marziano Speciale 1.130.000, 5.81%; Il cavallo e la torre 1.404.000, 7.13%; Un posto al sole 1.581.000, 7.80%. Su Rai 2 Tg2 Post 471.000, 2.31%; NCIS su Italia 1 registra 1.397.000 telespettatori, share 7% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.027.000 telespettatori, share 5.23% e 964.000, 4.74%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.719.000 telespettatori, share 8.57%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 425.000 telespettatori, share 2.13% e su Nove Cash or Trash? è ha registrato 574.000 telespettatori, share 2.86%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.505.000, 24.51%, e nel game (la Ghigliottina) un netto di 4.726.000, 27.37%, mentre su Canale 5 Avanti un altro ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.005.000 telespettatori, share 15.10% e nel game un netto di 3.201.000, 19.50%. Su Rai 2 Le leggi del cuore ha ottenuto un netto di 271.000, 1.46%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 688.000 telespettatori, share 3.78%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 845.000 telespettatori, share 4.55%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 275.000, 1.78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 429.000 telespettatori, share 11.66%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 852.000, 18%; Storie Italiane 756.000, 16.17%, e Inaugurazione Anno Giudiziario 574.000, 8.72%; È sempre Mezzogiorno 1.674.000, 14.95%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 186.000, 3.93%; Sci: Coppa del Mondo – Super Gigante ha registrato 518.000, 6.95%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 246.000, 5.06%, e nel segmento Extra 217.000, 4.65%; ReStart 213.000, 4.61%; Elisir nella presentazione 223.000, 4.84%, e nel programma 279.000, 5.77%; Mixer Storia 364.000, 6.26%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 554.000, 4.94%; Passato e Presente 467.000, 3.69%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 869.000 telespettatori, share 18.32% e 699.000, 15.10%, con Forum a 1.493.000, 20.43%. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un netto di 283.000 telespettatori, share 4.26% e su Rete 4 Terra Amara 307.000, 6.44%; Tempesta d’amore 258.000, 5.50%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 323.000 telespettatori, share 5.98% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 644.000, 5.67%. La7 ha ottenuto con Omnibus 152.000 telespettatori, share 3.83%, nel segmento News 128.000, 3.38% e nel Dibattito 222.000, 4.63%; quindi Coffee Break 199.000, 4.25% e L’aria che tira 267.000, 4.76% e L’aria che tira Oggi 409.000, 4.09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.490.000, 12.85%, e nella seconda 1.461.000, 15.78%; Il Paradiso delle Signore 1.633.000, 18.98%; La vita in diretta nella presentazione 1.683.000, 18.80%, e nel programma 2.205.000, 20.49%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 916.000, 7.96%; BellaMa’ nella prima parte 632.000, 7.08%, e nella seconda 686.000, 8.11%; La porta magica 355.000, 3.84%, e nel segmento E poi… 266.000, 2.54%. Su Rai 3 Gocce di Petrolio 301.000, 3.27%, Aspettando Geo 586.000, 6.88%, Geo 1.351.000, 12.46%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.364.000 telespettatori, share 18.73%, Endless love 2.555.000, 21.37%; Uomini e donne (live) 2.678.000, 26.10% e nel finale 1.763.000, 20.34%; Amici di Maria De Filippi 1.432.000, 16.66%; My Home My Destiny 1.302.000, 15.48%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.251.000, 13.78%, nella seconda 1.330.000, 12.44% e nei saluti 1.424.000, 11.68%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 572.000 telespettatori, 4.67%; Lethal Weapon 436.000, 4.34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 698.000 telespettatori, 6.05% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 412.000, 4.63%, e il film Pericolosamente insieme un netto di 312.000, 3.09%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 433.000, 3.68%, nel programma 365.000, 3.87% e nel segmento Focus 266.000, 3.09%; La Torre di Babele Doc 190.000, 1.80%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

