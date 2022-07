Gli ascolti tv di venerdì 22 luglio 2022 – che pubblichiamo come sempre intorno alle 10.00 – non regalano grandi emozioni. Ancora in piena estate, nonostante la crisi di governo e le elezioni anticipate stiano modificando in corsa l’inizio della stagione autunnale con qualche ritorno imprevisto dalla ferie, la programmazione del venerdì non offre molte sorprese.

Qualche elemento di freschezza però c’è: complice proprio la ‘bella stagione’, Rai 3 ha proposto in prima serata Il sangue e la parola, una cantata composta da Nicola Piovani eseguita in prima assoluta dall’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma, con le soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e con la voce recitante di Andrea Pennacchi. Se Rai 1 continua con le repliche di Top Dieci, Canale 5 ha terminato l’esperienza con New Amsterdam IV e ha dato spazio a Grand Hotel – Intrighi e passioni, giusto per offrire qualcosa più in linea con l’estate. Rai 2 mette da parte le serie per Tg2 Post e Italia 1 si affida a Chicago Med, che così compensa l’uscita di scena del medical di Canale 5.

In attesa che la campagna elettorale rivitalizzi – e i modi già ci preoccupano – la tv estiva, diamo un’occhiata ai dati Auditel di venerdì 22 luglio 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Top Dieci in replica ha registrato 1.974.000 telespettatori, share 16,8%, mentre su Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.334.000 telespettatori, share 12,3%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie Estate ha registrato 927.000, 8,4%, mentre su Italia 1 la serie Chicago Med è stata vista da un netto di 814.000 telespettatori, share 6,7%. Su Rai 2 Tg2 Post 623.000 telespettatori, share 4,7%. Su Rai 3 la cantata Il sangue e la parola è stata vista da 498.000 telespettatori, share 3,8% e su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 456.000 telespettatori, share 3,5%. Chiudiamo con Eden – Un pianeta da salvare 410.000 telespettatori, share 3,7% su La7 e con I delitti del BarLume su Tv8 a 363.000, 2,8%, e