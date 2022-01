Gli ascolti tv del venerdì, con la finale in diretta di The Voice Senior e il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip. La vittoria per teste va a The Voice con quasi 3,9 milioni, mentre il GF Vip 6 registra quasi 3,4 milioni. Terza piazza per il film di Italia 1 che ottiene 1,8 milioni, seguito da The Good Doctor a 1,5 e da Quarto Grado a 1,1. In coda Propaganda Live con 884mila telespettatori e lo speciale Tg3 sul Quirinale a 537mila, prima delle repliche di Fratelli di Crozza e di 4 Ristoranti in chiaro.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior , la finale (vincitore), ha registrato 3.882.000 telespettatori, share 19,51%.

, la finale (vincitore), ha registrato 3.882.000 telespettatori, share 19,51%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.145.000 telespettatori, share 4,60%. The Resident 820.000, 3,64%.

ha registrato 1.145.000 telespettatori, share 4,60%. 820.000, 3,64%. Su Rai 3 Speciale Tg3 – Verso il Quirinale ha registrato 537.000 telespettatori, share 2,27%.

ha registrato 537.000 telespettatori, share 2,27%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.373.000 telespettatori, share 20,60%.

ha registrato 3.373.000 telespettatori, share 20,60%. Su Italia 1 Il film Mechanic: Resurrection ha registrato un netto di 1.756.000 telespettatori, share 7,49%.

ha registrato un netto di 1.756.000 telespettatori, share 7,49%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.072.000 telespettatori, share 5,73%.

ha registrato 1.072.000 telespettatori, share 5,73%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 884.000 telespettatori, share 4,84%.

ha registrato 884.000 telespettatori, share 4,84%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da 343.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 343.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 346.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.286.000 telespettatori, share 21,35%.

ha registrato 5.286.000 telespettatori, share 21,35%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.031.000 telespettatori, share 4,15%.

ha registrato 1.031.000 telespettatori, share 4,15%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game nella presentazione 948.000, 4,10% e nel programma 1.390.000, 5,86%. Un posto al sole 1.629.000, 6,56%.

.000, %. nella presentazione 948.000, 4,10% e nel programma 1.390.000, 5,86%. 1.629.000, 6,56%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.814.000 telespettatori, share 15,37%.

ha registrato 3.814.000 telespettatori, share 15,37%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.299.000 telespettatori, share 5,30%.

ha registrato 1.299.000 telespettatori, share 5,30%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.197.000 telespettatori, share 4,97% e 1.032.000, 4,15%.

ha registrato 1.197.000 telespettatori, share 4,97% e 1.032.000, 4,15%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.802.000 telespettatori, share 7,30%.

ha registrato 1.802.000 telespettatori, share 7,30%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 293.000 telespettatori, share 1,2%.

ha registrato 293.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 335.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.621.000 telespettatori, share 20,65% e nel game un netto di 5.144.000, 24,85%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.621.000 telespettatori, share 20,65% e nel game un netto di 5.144.000, 24,85%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 846.000 telespettatori, share 3,76%.

ha registrato un netto di 846.000 telespettatori, share 3,76%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.708.000 telespettatori, share 15,96% e nel game un netto di 3.969.000, 19,55%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.708.000 telespettatori, share 15,96% e nel game un netto di 3.969.000, 19,55%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 637.000 telespettatori, share 2,88%.

ha registrato 637.000 telespettatori, share 2,88%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 801.000 telespettatori, share 3,52%.

ha registrato 801.000 telespettatori, share 3,52%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 164.000 telespettatori, share 1,01% e 209.000, 1,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1041.000 telespettatori, share 17,07%. Storie italiane 1.093.000, 18,19%. Inaugurazione Anno Giudiziario 679.000, 8,75%. È sempre Mezzogiorno 1.791.000, 14,05%.

ha totalizzato un netto di 1041.000 telespettatori, share 17,07%. 1.093.000, 18,19%. 679.000, 8,75%. 1.791.000, 14,05%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 649.000 telespettatori, share 8,09% e nella seconda 959.000, 8,34%.

ha registrato nella prima parte 649.000 telespettatori, share 8,09% e nella seconda 959.000, 8,34%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 416.000, 6,93% e nel segmento Extra 284.000, 4,80%. Elisir nella presentazione 293.000, 4,75% e nel programma 474.000, 6,64%. Dopo il TG Quante Storie 893.000, 6,65%. Passato e presente 695.000, 4,62%.

ha registrato 416.000, 6,93% e nel segmento Extra 284.000, 4,80%. nella presentazione 293.000, 4,75% e nel programma 474.000, 6,64%. Dopo il TG 893.000, 6,65%. 695.000, 4,62%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.099.000, 18,05% e nella seconda 992.000, 16,68%. Forum ha registrato 1.934.000 telespettatori, share 21,04%.

nella prima parte 1.099.000, 18,05% e nella seconda 992.000, 16,68%. ha registrato 1.934.000 telespettatori, share 21,04%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 264.000 telespettatori, share 3,15%.

ha registrato 264.000 telespettatori, share 3,15%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2,12%. Dopo il Tg Il Segreto 142.000, 1,19%. La signora in giallo 719.000, 4,93%.

ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2,12%. Dopo il Tg 142.000, 1,19%. 719.000, 4,93%. Su La7 Omnibus ha registrato 221.000 telespettatori, share 4,04%, nel segmento News 102.000, 2,70% e nel Dibattito 240.000, 3,99%. Coffee Break 245.000, 4,10%. L’aria che tira 418.000, 5,71%; L’aria che tira – Oggi 500.000, 4,14%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.784.000, 13,34%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.168.000, 17,75%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.246.000, 17,59% e nel programma 2.617.000, 17,97%.

1.784.000, 13,34%. ha registrato 2.168.000, 17,75%. ha registrato nella presentazione 2.246.000, 17,59% e nel programma 2.617.000, 17,97%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 743.000 telespettatori, share 5,19%. Detto Fatto 589.000, 4,82%.

ha registrato 743.000 telespettatori, share 5,19%. 589.000, 4,82%. Su Rai 3 Aspettando Geo 1.008.000, 8,28%. Geo ha registrato 1.916.000 telespettatori, share 13,05%.

1.008.000, 8,28%. ha registrato 1.916.000 telespettatori, share 13,05%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.546.000 telespettatori, share 16,73%. Una Vita 2.577.000, 17,65%. Uomini e donne 2.748.000, 21,29% e nel Finale 2.344.000, 19,22%. Amici di Maria De Filippi 2.216.000, 18,11%. GF Vip 2.141.000, 17,91%. Love is in the air 1.840.000, 17,41%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.716.000, 12,89% e nella seconda 2.168.000, 14,55%.

ha registrato 2.546.000 telespettatori, share 16,73%. 2.577.000, 17,65%. 2.748.000, 21,29% e nel Finale 2.344.000, 19,22%. 2.216.000, 18,11%. 2.141.000, 17,91%. 1.840.000, 17,41%. nella prima parte 1.716.000, 12,89% e nella seconda 2.168.000, 14,55%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 677.000 telespettatori, 4,54%. Due uomini e mezzo un netto di 371.000, 2,63%.

ha registrato 677.000 telespettatori, 4,54%. un netto di 371.000, 2,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 872.000 telespettatori, 2,63% di share. Il film Agente segreto al servizio di madame Sin un netto di 495.000, 3,68%.

ha registrato un netto di 872.000 telespettatori, 2,63% di share. Il film un netto di 495.000, 3,68%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 360.000 telespettatori, share 2,48% e nel programma 405.000, 3,19%; Tagadoc 174.000, 1,34%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 650.000 telespettatori, share 8,34%.

ha registrato 650.000 telespettatori, share 8,34%. Su Rai 2 The Resident ha registrato 810.000 telespettatori, share 4,57%. O anche no – Speciale 114.000, 1,14%.

ha registrato 810.000 telespettatori, share 4,57%. 114.000, 1,14%. Su Rai 3 La grande storia – Anniversari 335.000, 1,97%. Tg3 Lineanotte ha registrato 268.000 telespettatori, share 2,58%.

335.000, 1,97%. ha registrato 268.000 telespettatori, share 2,58%. Su Italia 1 Il film Joker – Wild Card ha registrato un netto di 709.000 telespettatori, share 5,82%.

ha registrato un netto di 709.000 telespettatori, share 5,82%. Su Rete 4 Lincoln Rhyme ha registrato 247.000 telespettatori, share 4,24%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.548.000, 23,35%; ore 20:00 5.644.000, 24,56%.

3.548.000, 23,35%; 5.644.000, 24,56%. Tg2 ore 13:00 1.911.000, 13,58%; ore 20:30 1.373.000, 5,67%.

1.911.000, 13,58%; 1.373.000, 5,67%. Tg3 ore 14:30 1.582.000, 10,98%; ore 19:00 2.565.000, 13,16%.

1.582.000, 10,98%; 2.565.000, 13,16%. Tg5 ore 13:00 2.915.000, 20,42%; ore 20:00 4.400.000, 19,03%.

2.915.000, 20,42%; 4.400.000, 19,03%. Studio Aperto ore 12:25 1.231.000, 10,30%; ore 18:30 642.000, 3,92%.

1.231.000, 10,30%; 642.000, 3,92%. Tg4 ore 12.00 245.000, 2,56%; ore 18:55 710.000, 3,61%.

245.000, 2,56%; 710.000, 3,61%. Tg La7 ore 13:30 550.000, 3,62%; ore 20:00 1.289.000, 5,57%.

Dati AUDITEL™